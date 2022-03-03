https://ria.ru/20220303/ukraina-1776258885.html
Россия проводит 14 гуманитарных акций в трех украинских областях
Россия проводит 14 гуманитарных акций в трех украинских областях - РИА Новости, 03.03.2022
Россия проводит 14 гуманитарных акций в трех украинских областях
Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской областям в рамках гуманитарных акций передадут 315 тонн продуктов и лекарств, сообщил РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:19
2022-03-03T14:19
2022-03-03T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской областям в рамках гуманитарных акций передадут 315 тонн продуктов и лекарств, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Продолжается оказание гуманитарной помощи населению на подконтрольных Вооруженным силам России и воинским формированиям Донецкой и Луганской народных республик территориях. За истекшие сутки в семь населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей доставлено и передано местным жителям более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев."Сегодня проводится 14 гуманитарных акций в населенных пунктах Херсонской, Сумской и Харьковской областях, в ходе которых населению освобожденных районов будет передано 315 тонн предметов первой необходимости, продукты питания, а также медикаменты", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:19 03.03.2022 (обновлено: 14:23 03.03.2022)
Россия проводит 14 гуманитарных акций в трех украинских областях
Россия проводит 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях