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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776258885.html
Россия проводит 14 гуманитарных акций в трех украинских областях
Россия проводит 14 гуманитарных акций в трех украинских областях - РИА Новости, 03.03.2022
Россия проводит 14 гуманитарных акций в трех украинских областях
Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской областям в рамках гуманитарных акций передадут 315 тонн продуктов и лекарств, сообщил РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:19
2022-03-03T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской областям в рамках гуманитарных акций передадут 315 тонн продуктов и лекарств, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Продолжается оказание гуманитарной помощи населению на подконтрольных Вооруженным силам России и воинским формированиям Донецкой и Луганской народных республик территориях. За истекшие сутки в семь населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей доставлено и передано местным жителям более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев."Сегодня проводится 14 гуманитарных акций в населенных пунктах Херсонской, Сумской и Харьковской областях, в ходе которых населению освобожденных районов будет передано 315 тонн предметов первой необходимости, продукты питания, а также медикаменты", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:19 03.03.2022 (обновлено: 14:23 03.03.2022)
 
Россия проводит 14 гуманитарных акций в трех украинских областях

Россия проводит 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской областям в рамках гуманитарных акций передадут 315 тонн продуктов и лекарств, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Продолжается оказание гуманитарной помощи населению на подконтрольных Вооруженным силам России и воинским формированиям Донецкой и Луганской народных республик территориях. За истекшие сутки в семь населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей доставлено и передано местным жителям более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
"Сегодня проводится 14 гуманитарных акций в населенных пунктах Херсонской, Сумской и Харьковской областях, в ходе которых населению освобожденных районов будет передано 315 тонн предметов первой необходимости, продукты питания, а также медикаменты", - добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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2 марта, 23:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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