https://ria.ru/20220303/ukraina-1776258885.html

Россия проводит 14 гуманитарных акций в трех украинских областях

Россия проводит 14 гуманитарных акций в трех украинских областях - РИА Новости, 03.03.2022

Россия проводит 14 гуманитарных акций в трех украинских областях

Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской областям в рамках гуманитарных акций передадут 315 тонн продуктов и лекарств, сообщил РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:19

2022-03-03T14:19

2022-03-03T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской областям в рамках гуманитарных акций передадут 315 тонн продуктов и лекарств, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Продолжается оказание гуманитарной помощи населению на подконтрольных Вооруженным силам России и воинским формированиям Донецкой и Луганской народных республик территориях. За истекшие сутки в семь населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей доставлено и передано местным жителям более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев."Сегодня проводится 14 гуманитарных акций в населенных пунктах Херсонской, Сумской и Харьковской областях, в ходе которых населению освобожденных районов будет передано 315 тонн предметов первой необходимости, продукты питания, а также медикаменты", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/prizyv-1776148969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)