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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776253460.html
Минобороны сообщило о вопиющих случаях терроризма на Украине
Минобороны сообщило о вопиющих случаях терроризма на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Минобороны сообщило о вопиющих случаях терроризма на Украине
Украинские националисты насильственно удерживают и не допускают эвакуации мирного населения и несколько тысяч иностранных граждан в разных городах Украины,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:04
2022-03-03T14:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
гана
сумы
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские националисты насильственно удерживают и не допускают эвакуации мирного населения и несколько тысяч иностранных граждан в разных городах Украины, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, обусловленные насильственным удержанием и воспрещением к эвакуации мирного населения и иностранных граждан: из Харькова - 3 189 граждан Индии, до 2 700 - Вьетнама, 202 гражданина Китая; из города Сумы - 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 - Китая; из Чернигова - 9 граждан Индонезии", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220303/rossiya-1776248065.html
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), гана, сумы, вьетнам
14:04 03.03.2022 (обновлено: 14:09 03.03.2022)
 
Минобороны сообщило о вопиющих случаях терроризма на Украине

Минобороны: националисты на Украине насильно удерживают иностранных граждан

© AFP 2022 / Genya SavilovБойцы украинского добровольческого батальона "Азов"
Бойцы украинского добровольческого батальона Азов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
Бойцы украинского добровольческого батальона "Азов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские националисты насильственно удерживают и не допускают эвакуации мирного населения и несколько тысяч иностранных граждан в разных городах Украины, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, обусловленные насильственным удержанием и воспрещением к эвакуации мирного населения и иностранных граждан: из Харькова - 3 189 граждан Индии, до 2 700 - Вьетнама, 202 гражданина Китая; из города Сумы - 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 - Китая; из Чернигова - 9 граждан Индонезии", - сказал Мизинцев.
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3 марта, 13:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ГанаСумыВьетнам
 
 
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