https://ria.ru/20220303/ukraina-1776253460.html
Минобороны сообщило о вопиющих случаях терроризма на Украине
Минобороны сообщило о вопиющих случаях терроризма на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Минобороны сообщило о вопиющих случаях терроризма на Украине
Украинские националисты насильственно удерживают и не допускают эвакуации мирного населения и несколько тысяч иностранных граждан в разных городах Украины,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:04
2022-03-03T14:04
2022-03-03T14:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
гана
сумы
вьетнам
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские националисты насильственно удерживают и не допускают эвакуации мирного населения и несколько тысяч иностранных граждан в разных городах Украины, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, обусловленные насильственным удержанием и воспрещением к эвакуации мирного населения и иностранных граждан: из Харькова - 3 189 граждан Индии, до 2 700 - Вьетнама, 202 гражданина Китая; из города Сумы - 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 - Китая; из Чернигова - 9 граждан Индонезии", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220303/rossiya-1776248065.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), гана, сумы, вьетнам
14:04 03.03.2022 (обновлено: 14:09 03.03.2022)
Минобороны сообщило о вопиющих случаях терроризма на Украине
Минобороны: националисты на Украине насильно удерживают иностранных граждан