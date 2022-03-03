https://ria.ru/20220303/ukraina-1776253460.html

Минобороны сообщило о вопиющих случаях терроризма на Украине

Минобороны сообщило о вопиющих случаях терроризма на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Минобороны сообщило о вопиющих случаях терроризма на Украине

Украинские националисты насильственно удерживают и не допускают эвакуации мирного населения и несколько тысяч иностранных граждан в разных городах Украины,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:04

2022-03-03T14:04

2022-03-03T14:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

гана

сумы

вьетнам

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские националисты насильственно удерживают и не допускают эвакуации мирного населения и несколько тысяч иностранных граждан в разных городах Украины, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, обусловленные насильственным удержанием и воспрещением к эвакуации мирного населения и иностранных граждан: из Харькова - 3 189 граждан Индии, до 2 700 - Вьетнама, 202 гражданина Китая; из города Сумы - 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 - Китая; из Чернигова - 9 граждан Индонезии", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220303/rossiya-1776248065.html

украина

гана

сумы

вьетнам

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Станислав Ванд

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), гана, сумы, вьетнам