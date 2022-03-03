https://ria.ru/20220303/ukraina-1776246758.html

Глава МИД Украины заявил, что Германия предоставит новую партию оружия

Глава МИД Украины заявил, что Германия предоставит новую партию оружия - РИА Новости, 03.03.2022

Глава МИД Украины заявил, что Германия предоставит новую партию оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Германия предоставит Киеву новую партию оружия. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:43

2022-03-03T13:43

2022-03-03T13:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий кулеба

украина

германия

мария захарова

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Германия предоставит Киеву новую партию оружия.Ранее издание Bild сообщило, что из ФРГ на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине. При этом в тот же день канцлер отметил, что послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, и нельзя допустить нового отторжения между странами.Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что немецкое оружие вновь будет направлено против русских."Сегодня мы поучили новое сообщение от Германии, что Германия пришлет нам новую партию оружия, чтобы укрепить нашу защиту", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/rossiya-1776248065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, дмитрий кулеба, украина, германия, мария захарова, владимир путин, олаф шольц, россия