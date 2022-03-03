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Операцию на Украине продолжат даже во время переговоров, заявил Лавров
Операцию на Украине продолжат даже во время переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Операцию на Украине продолжат даже во время переговоров, заявил Лавров
Спецоперация России по демилитаризации Украины будет продолжена даже во время переговорного процесса, сказал в интервью российским и зарубежным СМИ министр... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:59
2022-03-03T16:23
в мире
украина
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Спецоперация России по демилитаризации Украины будет продолжена даже во время переговорного процесса, сказал в интервью российским и зарубежным СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности РФ", – заявил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776262509.html
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в мире, украина, сергей лавров, россия
12:59 03.03.2022 (обновлено: 16:23 03.03.2022)
 
Операцию на Украине продолжат даже во время переговоров, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия будет продолжать операцию на Украине даже во время переговоров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Спецоперация России по демилитаризации Украины будет продолжена даже во время переговорного процесса, сказал в интервью российским и зарубежным СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности РФ", – заявил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
3 марта, 14:26В мире
Лавров рассказал о роли Украины в руках Запада
 
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