https://ria.ru/20220303/ukraina-1776232002.html

Операцию на Украине продолжат даже во время переговоров, заявил Лавров

Операцию на Украине продолжат даже во время переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Операцию на Украине продолжат даже во время переговоров, заявил Лавров

Спецоперация России по демилитаризации Украины будет продолжена даже во время переговорного процесса, сказал в интервью российским и зарубежным СМИ министр... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:59

2022-03-03T12:59

2022-03-03T16:23

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Спецоперация России по демилитаризации Украины будет продолжена даже во время переговорного процесса, сказал в интервью российским и зарубежным СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности РФ", – заявил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776262509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сергей лавров, россия