https://ria.ru/20220303/ukraina-1776229780.html
Решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане, заявил Лавров
Решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решать вопрос о том, как дальше жить Украине и кто ей будет руководить, должен украинский народ. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:55
2022-03-03T12:55
2022-03-03T14:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решать вопрос о том, как дальше жить Украине и кто ей будет руководить, должен украинский народ."Решать о том, как дальше жить Украине и кого выбирать для того, чтобы этой страной руководить, должен сам украинский народ, вернее все народы, живущие на многонациональной Украине", - сказал он в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776225742.html
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донецкая народная республика
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"Решать должен украинский народ" – Лавров о будущем Украины
Лавров: "Решать, как дальше жить Украине и кто ей будет руководить, должен украинский народ"
2022-03-03T12:55
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
12:55 03.03.2022 (обновлено: 14:32 03.03.2022)
Решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане