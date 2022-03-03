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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776229780.html
Решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане, заявил Лавров
Решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решать вопрос о том, как дальше жить Украине и кто ей будет руководить, должен украинский народ. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:55
2022-03-03T14:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решать вопрос о том, как дальше жить Украине и кто ей будет руководить, должен украинский народ."Решать о том, как дальше жить Украине и кого выбирать для того, чтобы этой страной руководить, должен сам украинский народ, вернее все народы, живущие на многонациональной Украине", - сказал он в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776225742.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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"Решать должен украинский народ" – Лавров о будущем Украины
Лавров: "Решать, как дальше жить Украине и кто ей будет руководить, должен украинский народ"
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
12:55 03.03.2022 (обновлено: 14:32 03.03.2022)
 
Решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решать вопрос о том, как дальше жить Украине и кто ей будет руководить, должен украинский народ.
"Решать о том, как дальше жить Украине и кого выбирать для того, чтобы этой страной руководить, должен сам украинский народ, вернее все народы, живущие на многонациональной Украине", - сказал он в интервью российским и иностранным СМИ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия поступает правильно в ситуации с Украиной, заявил Лавров
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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