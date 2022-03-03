https://ria.ru/20220303/ukraina-1776228967.html

Лавров выразил соболезнования из-за гибели мирных жителей на Украине

Лавров выразил соболезнования из-за гибели мирных жителей на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров выразил соболезнования из-за гибели мирных жителей на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей на Украине. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:52

2022-03-03T12:52

2022-03-03T13:17

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей на Украине.По его словам, любая человеческая жизнь бесценна, любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан.Российские военные, добавил министр, имеют жесткий приказ - использовать высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры: даже казармы, где расположены украинские военнослужащие, не подлежат каким-либо ударам."Я могу выразить соболезнования всем тем, кто является родным, близким (погибших)", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776229780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донбасс