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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776228967.html
Лавров выразил соболезнования из-за гибели мирных жителей на Украине
Лавров выразил соболезнования из-за гибели мирных жителей на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров выразил соболезнования из-за гибели мирных жителей на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей на Украине. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:52
2022-03-03T13:17
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей на Украине.По его словам, любая человеческая жизнь бесценна, любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан.Российские военные, добавил министр, имеют жесткий приказ - использовать высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры: даже казармы, где расположены украинские военнослужащие, не подлежат каким-либо ударам."Я могу выразить соболезнования всем тем, кто является родным, близким (погибших)", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донбасс
12:52 03.03.2022 (обновлено: 13:17 03.03.2022)
 
Лавров выразил соболезнования из-за гибели мирных жителей на Украине

Глава МИД Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей на Украине.
По его словам, любая человеческая жизнь бесценна, любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан.
Решать должен украинский народ – Лавров о будущем Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане, заявил Лавров
Российские военные, добавил министр, имеют жесткий приказ - использовать высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры: даже казармы, где расположены украинские военнослужащие, не подлежат каким-либо ударам.
"Я могу выразить соболезнования всем тем, кто является родным, близким (погибших)", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

"Еще раз хочу сказать: не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц", - добавил министр.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:59
Операцию на Украине продолжат даже во время переговоров, заявил Лавров
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в корпусе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия не ведет войну с народом Украины, заявили в ЕР
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинРоссияВооруженные силы РФДонбасс
 
 
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