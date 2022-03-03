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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776224330.html
Украинские нацбаты ведут себя как мародеры, заявил Лавров
Украинские нацбаты ведут себя как мародеры, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Украинские нацбаты ведут себя как мародеры, заявил Лавров
украинские националистические батальоны ведут себя а Донбассе как мародеры и грабители, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:38
2022-03-03T12:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. украинские националистические батальоны ведут себя а Донбассе как мародеры и грабители, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, на Западе всячески стараются закрыть любые источники информации из России о ситуации на Украине, в частности о том, как украинские националистические батальоны ведут себя при отступлении - как мародеры и грабители.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/donbass-1775415992.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
12:38 03.03.2022 (обновлено: 12:58 03.03.2022)
 
Украинские нацбаты ведут себя как мародеры, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что украинские нацбаты ведут себя в Донбассе как мародеры

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКепка украинского военнослужащего
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. украинские националистические батальоны ведут себя а Донбассе как мародеры и грабители, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, на Западе всячески стараются закрыть любые источники информации из России о ситуации на Украине, в частности о том, как украинские националистические батальоны ведут себя при отступлении - как мародеры и грабители.
Мужчина демонстрирует последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома на улице 9 января в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 19:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Отступающие украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли Сартану
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 16:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: экс-главаря украинского батальона "Торнадо" выпустят из тюрьмы воевать
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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