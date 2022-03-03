https://ria.ru/20220303/ukraina-1776220455.html

Лавров рассказал об угрозах со стороны Украины

Лавров рассказал об угрозах со стороны Украины - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров рассказал об угрозах со стороны Украины

Москва не может позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:23

2022-03-03T12:23

2022-03-03T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва не может позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не можем больше позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на РФ", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/minoborony-1776131480.html

https://ria.ru/20220301/krym-1775856217.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр