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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776220455.html
Лавров рассказал об угрозах со стороны Украины
Лавров рассказал об угрозах со стороны Украины - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров рассказал об угрозах со стороны Украины
Москва не может позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:23
2022-03-03T12:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва не может позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не можем больше позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на РФ", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776131480.html
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донецкая народная республика
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
12:23 03.03.2022 (обновлено: 12:34 03.03.2022)
 
Лавров рассказал об угрозах со стороны Украины

МИД заявил, что Москва не может позволить, чтобы с Украины исходила угроза нападения

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид Киева, 25 февраля 2022
Вид Киева, 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид Киева, 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва не может позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не можем больше позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на РФ", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Парламент Крыма в резолюции заявил об угрозе реваншистских планов Киева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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