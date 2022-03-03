https://ria.ru/20220303/ukraina-1776189951.html
Еврокомиссия призвала быть готовыми к миллионам беженцев с Украины
Еврокомиссия призвала быть готовыми к миллионам беженцев с Украины - РИА Новости, 03.03.2022
Еврокомиссия призвала быть готовыми к миллионам беженцев с Украины
Евросоюз должен быть готов к миллионам беженцев с Украины, почти миллион человек уже приехал, заявила еврокомиссар Илва Йоханссон журналистам перед началом... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:25
2022-03-03T10:25
2022-03-03T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
в мире
украина
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз должен быть готов к миллионам беженцев с Украины, почти миллион человек уже приехал, заявила еврокомиссар Илва Йоханссон журналистам перед началом совета министров стран ЕС по юстиции и внутренним делам."Очень опасная ситуация с развитием событий на Украине. Мы должны готовиться к миллионам беженцев в Евросоюз. Здесь уже почти миллион (человек - ред.)", - сказала она.
https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, украина, еврокомиссия
10:25 03.03.2022 (обновлено: 10:35 03.03.2022)
Еврокомиссия призвала быть готовыми к миллионам беженцев с Украины
Еврокомиссия призвала страны Евросоюза быть готовыми к миллионам беженцев с Украины