https://ria.ru/20220303/ukraina-1776189951.html

Еврокомиссия призвала быть готовыми к миллионам беженцев с Украины

Еврокомиссия призвала быть готовыми к миллионам беженцев с Украины - РИА Новости, 03.03.2022

Еврокомиссия призвала быть готовыми к миллионам беженцев с Украины

Евросоюз должен быть готов к миллионам беженцев с Украины, почти миллион человек уже приехал, заявила еврокомиссар Илва Йоханссон журналистам перед началом... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:25

2022-03-03T10:25

2022-03-03T10:35

обострение ситуации в днр и лнр

евросоюз

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украина

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз должен быть готов к миллионам беженцев с Украины, почти миллион человек уже приехал, заявила еврокомиссар Илва Йоханссон журналистам перед началом совета министров стран ЕС по юстиции и внутренним делам."Очень опасная ситуация с развитием событий на Украине. Мы должны готовиться к миллионам беженцев в Евросоюз. Здесь уже почти миллион (человек - ред.)", - сказала она.

https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html

украина

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Кирилл Волков

евросоюз, в мире, украина, еврокомиссия