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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776189951.html
Еврокомиссия призвала быть готовыми к миллионам беженцев с Украины
Еврокомиссия призвала быть готовыми к миллионам беженцев с Украины - РИА Новости, 03.03.2022
Еврокомиссия призвала быть готовыми к миллионам беженцев с Украины
Евросоюз должен быть готов к миллионам беженцев с Украины, почти миллион человек уже приехал, заявила еврокомиссар Илва Йоханссон журналистам перед началом... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:25
2022-03-03T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
в мире
украина
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз должен быть готов к миллионам беженцев с Украины, почти миллион человек уже приехал, заявила еврокомиссар Илва Йоханссон журналистам перед началом совета министров стран ЕС по юстиции и внутренним делам."Очень опасная ситуация с развитием событий на Украине. Мы должны готовиться к миллионам беженцев в Евросоюз. Здесь уже почти миллион (человек - ред.)", - сказала она.
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евросоюз, в мире, украина, еврокомиссия
10:25 03.03.2022 (обновлено: 10:35 03.03.2022)
 
Еврокомиссия призвала быть готовыми к миллионам беженцев с Украины

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза быть готовыми к миллионам беженцев с Украины

© REUTERS / Bernadett SzaboЛюди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022
Люди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
Люди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз должен быть готов к миллионам беженцев с Украины, почти миллион человек уже приехал, заявила еврокомиссар Илва Йоханссон журналистам перед началом совета министров стран ЕС по юстиции и внутренним делам.
"Очень опасная ситуация с развитием событий на Украине. Мы должны готовиться к миллионам беженцев в Евросоюз. Здесь уже почти миллион (человек - ред.)", - сказала она.
Участники митинга с флагами США, НАТО и Украины на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
"Ничего не дадим". Чем НАТО может "помочь" Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЕвросоюзВ миреУкраинаЕврокомиссия
 
 
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