https://ria.ru/20220303/ukraina-1776188007.html
В Польше допустили, что Украина станет кандидатом в ЕС в ближайшие дни
В Польше допустили, что Украина станет кандидатом в ЕС в ближайшие дни - РИА Новости, 03.03.2022
В Польше допустили, что Украина станет кандидатом в ЕС в ближайшие дни
Украина могла бы стать кандидатом на членство в Европейском союзе завтра или послезавтра, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:17
2022-03-03T10:17
2022-03-03T10:28
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
польша
мид польши
марчин пшидач
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ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Украина могла бы стать кандидатом на членство в Европейском союзе завтра или послезавтра, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач."Кандидатом на вступление в ЕС она могла бы стать завтра, послезавтра, на следующей неделе. Это вопрос политического решения", - сказал Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.При этом он отметил, что минимум 10 стран ЕС высказались за скорейшее предоставление Украине статуса кандидата на вступление в эту организацию, но не Германия и Франция. "На этом этапе я не знаю такой информации, чтобы согласились Берлин и Париж. Мы будем их убеждать", - сказал Пшидач.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза, он также подписал заявку на вступление Украины. Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призвали ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров о ее вступлении в союз.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/oruzhie-1775838380.html
https://ria.ru/20220224/evrosoyuz-1774746928.html
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украина, в мире, польша, мид польши, марчин пшидач
10:17 03.03.2022 (обновлено: 10:28 03.03.2022)
В Польше допустили, что Украина станет кандидатом в ЕС в ближайшие дни
Замглавы МИД Польши Пшидач: Украина могла бы стать кандидатом в ЕС завтра или послезавтра