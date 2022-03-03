https://ria.ru/20220303/ukraina-1776188007.html

В Польше допустили, что Украина станет кандидатом в ЕС в ближайшие дни

В Польше допустили, что Украина станет кандидатом в ЕС в ближайшие дни - РИА Новости, 03.03.2022

В Польше допустили, что Украина станет кандидатом в ЕС в ближайшие дни

Украина могла бы стать кандидатом на членство в Европейском союзе завтра или послезавтра, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:17

2022-03-03T10:17

2022-03-03T10:28

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марчин пшидач

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ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Украина могла бы стать кандидатом на членство в Европейском союзе завтра или послезавтра, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач."Кандидатом на вступление в ЕС она могла бы стать завтра, послезавтра, на следующей неделе. Это вопрос политического решения", - сказал Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.При этом он отметил, что минимум 10 стран ЕС высказались за скорейшее предоставление Украине статуса кандидата на вступление в эту организацию, но не Германия и Франция. "На этом этапе я не знаю такой информации, чтобы согласились Берлин и Париж. Мы будем их убеждать", - сказал Пшидач.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза, он также подписал заявку на вступление Украины. Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призвали ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров о ее вступлении в союз.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/oruzhie-1775838380.html

https://ria.ru/20220224/evrosoyuz-1774746928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, польша, мид польши, марчин пшидач