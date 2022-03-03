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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776182504.html
Премьер Венгрии назвал причины ситуации на Украине
Премьер Венгрии назвал причины ситуации на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Премьер Венгрии назвал причины ситуации на Украине
Причиной российской спецоперации по демилитаризации Украины стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:51
2022-03-03T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
россия
венгрия
в мире
украина
виктор орбан
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Причиной российской спецоперации по демилитаризации Украины стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы находимся под перекрестным огнем крупных геополитических игроков, НАТО неуклонно расширяется на восток, и это нравится России все меньше и меньше. Русские выдвинули два требования: Украина должна объявить о своем нейтралитете и НАТО должна не принимать Украину. Этих гарантий безопасности русские не получили, поэтому будут получать их на войне. В этом геополитическое значение этой войны", - сказал Орбан в интервью венгерскому изданию Mandiner.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нет аргументов в пользу прекращения энергетического сотрудничества страны с Россией."С началом войны возникла новая ситуация и для Венгрии. В этой новой ситуации цели и интересы Венгрии должны быть пересмотрены... Мы не будем мешать ЕС вводить санкции против России. Единство ЕС сейчас имеет первостепенное значение. Что касается послевоенных двусторонних отношений, то одно можно сказать наверняка - Россия будет существовать и после войны. А интересы у Венгрии и Евросоюза будут и после войны. Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими", - сказал Орбан.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
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россия, венгрия, в мире, украина, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, сша, втб, сбербанк россии, евросоюз
09:51 03.03.2022 (обновлено: 10:16 03.03.2022)
 
Премьер Венгрии назвал причины ситуации на Украине

Премьер Венгрии Орбан о ситуации на Украине: Россия не получила гарантии безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Причиной российской спецоперации по демилитаризации Украины стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы находимся под перекрестным огнем крупных геополитических игроков, НАТО неуклонно расширяется на восток, и это нравится России все меньше и меньше. Русские выдвинули два требования: Украина должна объявить о своем нейтралитете и НАТО должна не принимать Украину. Этих гарантий безопасности русские не получили, поэтому будут получать их на войне. В этом геополитическое значение этой войны", - сказал Орбан в интервью венгерскому изданию Mandiner.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нет аргументов в пользу прекращения энергетического сотрудничества страны с Россией.
"С началом войны возникла новая ситуация и для Венгрии. В этой новой ситуации цели и интересы Венгрии должны быть пересмотрены... Мы не будем мешать ЕС вводить санкции против России. Единство ЕС сейчас имеет первостепенное значение. Что касается послевоенных двусторонних отношений, то одно можно сказать наверняка - Россия будет существовать и после войны. А интересы у Венгрии и Евросоюза будут и после войны. Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими", - сказал Орбан.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В городе разрушены жилые дома.

Мужчина демонстрирует осколок возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в школу.

Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждены линии электропередачи.

Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены водопровод и газопровод.

Поврежденный обстрелами магистральный водопровод в Горловке
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

Поврежденный цех ООО Ремтехсервис в Горловке
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

Журналисты на заводе по ремонту горно шахтного оборудования ЗАО НПП Спецуглемаш, пострадавшему в результате обстрела в Горловке
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 Град по жилому сектору
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

Тело женщины, погибшей в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВенгрияВ миреУкраинаВиктор ОрбанДмитрий ПесковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСШАВТБСбербанк РоссииЕвросоюз
 
 
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