https://ria.ru/20220303/ukraina-1776182504.html

Премьер Венгрии назвал причины ситуации на Украине

Премьер Венгрии назвал причины ситуации на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Премьер Венгрии назвал причины ситуации на Украине

Причиной российской спецоперации по демилитаризации Украины стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:51

2022-03-03T09:51

2022-03-03T10:16

обострение ситуации в днр и лнр

россия

венгрия

в мире

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виктор орбан

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Причиной российской спецоперации по демилитаризации Украины стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы находимся под перекрестным огнем крупных геополитических игроков, НАТО неуклонно расширяется на восток, и это нравится России все меньше и меньше. Русские выдвинули два требования: Украина должна объявить о своем нейтралитете и НАТО должна не принимать Украину. Этих гарантий безопасности русские не получили, поэтому будут получать их на войне. В этом геополитическое значение этой войны", - сказал Орбан в интервью венгерскому изданию Mandiner.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нет аргументов в пользу прекращения энергетического сотрудничества страны с Россией."С началом войны возникла новая ситуация и для Венгрии. В этой новой ситуации цели и интересы Венгрии должны быть пересмотрены... Мы не будем мешать ЕС вводить санкции против России. Единство ЕС сейчас имеет первостепенное значение. Что касается послевоенных двусторонних отношений, то одно можно сказать наверняка - Россия будет существовать и после войны. А интересы у Венгрии и Евросоюза будут и после войны. Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими", - сказал Орбан.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, венгрия, в мире, украина, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, сша, втб, сбербанк россии, евросоюз