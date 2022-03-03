https://ria.ru/20220303/ukraina-1776173604.html

Российские военные доставили жителям Украины гуманитарную помощь

Российские военные доставили жителям Украины гуманитарную помощь - РИА Новости, 03.03.2022

Российские военные доставили жителям Украины гуманитарную помощь

Вооруженные силы России доставили 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:50

2022-03-03T08:50

2022-03-03T10:27

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

владимир путин

харьковская область

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России доставили 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области, российскими военнослужащими доставлена партия гуманитарного груза. Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/shtab-1776146839.html

https://ria.ru/20220228/pomosch-1775572470.html

харьковская область

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры доставки и раздачи гуманитарной помощи в Харьковской области Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области, российскими военнослужащими доставлена партия гуманитарного груза. 2022-03-03T08:50 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, владимир путин, харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, общество