https://ria.ru/20220303/ukraina-1776173604.html
Российские военные доставили жителям Украины гуманитарную помощь
Российские военные доставили жителям Украины гуманитарную помощь - РИА Новости, 03.03.2022
Российские военные доставили жителям Украины гуманитарную помощь
Вооруженные силы России доставили 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:50
2022-03-03T08:50
2022-03-03T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России доставили 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области, российскими военнослужащими доставлена партия гуманитарного груза. Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/shtab-1776146839.html
https://ria.ru/20220228/pomosch-1775572470.html
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Кадры доставки и раздачи гуманитарной помощи в Харьковской области
Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области, российскими военнослужащими доставлена партия гуманитарного груза.
2022-03-03T08:50
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PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ситуация в днр и лнр, владимир путин, харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, общество
08:50 03.03.2022 (обновлено: 10:27 03.03.2022)
Российские военные доставили жителям Украины гуманитарную помощь
Российские военные доставили жителям Украины 30 тонн гуманитарной помощи