https://ria.ru/20220303/ukho-1776176540.html

Врачи назвали опасный для слуха симптом ОРВИ

Врачи назвали опасный для слуха симптом ОРВИ - РИА Новости, 03.03.2022

Врачи назвали опасный для слуха симптом ОРВИ

Заложенность в ухе при ОРВИ свыше 5-7 дней требует обращения к врачу, так есть риск того, что она может принять хронический характер и привести к необратимым... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:12

2022-03-03T09:12

2022-03-03T10:56

общество

москва

орви

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заложенность в ухе при ОРВИ свыше 5-7 дней требует обращения к врачу, так есть риск того, что она может принять хронический характер и привести к необратимым последствиям для слуха, сообщили РИА Новости опрошенные врачи в Международный день охраны здоровья уха и слуха.Как отметила ведущий научный сотрудник научно – исследовательского отдела микрохирургии уха ГБУЗ НИКИО имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Ольга Федорова, заложенность может возникнуть при любой патологии уха, при насморке, когда за счет отека слизистой оболочки носа и слуховой трубы, которая соединяет ухо с носоглоткой, развивается дисфункция слуховой трубы."На фоне острого ринита может возникнуть заложенность в ухе, на этом фоне может развиться воспалительный процесс. Опасно это тем, что любой воспалительный процесс может иметь последствия - снижение слуха, шум в ухе, гнойные выделения, при недолеченном остром процессе он может перейти в хронический. Если заложенность возникает на фоне насморка, то после пролечивания его на фоне сосудосуживающих капель, продувания, заложенность в ухе улучшается, и последствий, как правило, не бывает. Если заложенность приобретает затяжной характер, 5-7 дней, надо идти к врачу, чтобы выяснить причины", - рассказала Федорова.По словам старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ НИКИО имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Юлии Левиной, иногда люди могут принять снижение слуха за заложенность в ухе."Если речь идет об остром снижении слуха, которое возникло в течение короткого промежутка времени, то, безусловно, это требует как можно раннего обращения к доктору. Причин для такого снижения слуха достаточно много, и необходимо провести осмотр пациента и дополнительную диагностику для уточнения причины. Снижение слуха может возникнуть в любой возрастной группе - как у взрослых, так и у детей. Причиной могут быть воспалительные заболевания среднего уха, или поражение нервных образований в более глубоких отделах уха – внутреннем ухе. Причины этого весьма разнообразны, как у взрослых, так и у детей", - рассказала Левина.Врач отметила, что у взрослых причина острого снижения слуха весьма многообразна - поражение вирусом, травма, интоксикация, и все это может приводить как к обратимым изменениям с помощью лечебных мероприятиях в амбулаторном звене - поликлинике, так и в ряде случаев требует экстренной госпитализации. По ее словам, обращение в течение первых дней заболевания наиболее целесообразно для восстановления слуха, а обращение после месяца в большинстве случаев может привести к необратимым изменениям слуховой функции."Постепенное прогрессирующее снижение слуха тоже может быть связано с целым рядом причин, чаще всего постепенное прогрессирующее снижение слуха - это определенные специфические болезни, которые требуют обследования и лечения, а в ряде случаев прогрессирующее снижение слуха наблюдается закономерно в старшей возрастной группе, и тогда слух снижается постепенно, очень часто не сразу заметно для человека. И только тогда, когда возникает нарушение разборчивости речи, он обращается (к специалистам – ред.), и это не всегда верно. Даже на самых ранних этапах, как только появляется минимальное недослышание или сомнение в разборчивости речи, требуется исследование слуха для установления формы, степени и причины тугоухости", - уточнила она.Собеседница агентства отметила, что, по данным международных исследований, у большинства людей после 60 лет начинают возникать минимальные изменения слуха."В Москве существует система обеспечения населения льготных категорий граждан слуховыми аппаратами, есть структура, созданная для обследования таких пациентов, - Городской сурдологический центр, филиал научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского. Туда пациент, которому не удалось восстановить слуховую функцию, получает направление в поликлинике по месту регистрации. После обследования сурдологом и определения рекомендаций в мощности устройства льготные категории граждан, в частности пенсионеры и инвалиды, получают слуховой аппарат бесплатно", - добавила Левина.

https://ria.ru/20220207/predvestnik-1771513181.html

https://ria.ru/20220108/simptom-1766918108.html

https://ria.ru/20220106/rak-1766694154.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, москва, орви