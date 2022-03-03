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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ugrozy-1776372901.html
Российским журналистам в Донбассе начали поступать угрозы в соцсетях
Российским журналистам в Донбассе начали поступать угрозы в соцсетях - РИА Новости, 03.03.2022
Российским журналистам в Донбассе начали поступать угрозы в соцсетях
Российские журналисты, освещающие ход специальной операции на Украине, начали получать угрозы через социальные сети, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:38
2022-03-03T21:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК (ДНР) , 3 мар - РИА Новости. Российские журналисты, освещающие ход специальной операции на Украине, начали получать угрозы через социальные сети, передает корреспондент РИА Новости.В личные сообщения, а также в комментарии под публикациями корреспондентов в социальных сетях массово приходят угрозы различного содержания, в том числе и физической расправы.Кроме того, родственникам журналистов звонят и пишут неизвестные и сообщают об их гибели.Подобная виртуальная атака является работой специальных центров психологических операций, уверены представители прессы.Ранее подобные центры попали в список приоритетных целей для уничтожения на территории Украины.Как заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался СБУ для проведения психологических операций.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/shou-biznes-1775289973.html
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, украина
21:38 03.03.2022
 
Российским журналистам в Донбассе начали поступать угрозы в соцсетях

Российским журналистам в Донбассе начали поступать угрозы в соцсетях

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКепка украинского военнослужащего
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Кепка украинского военнослужащего
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК (ДНР) , 3 мар - РИА Новости. Российские журналисты, освещающие ход специальной операции на Украине, начали получать угрозы через социальные сети, передает корреспондент РИА Новости.
В личные сообщения, а также в комментарии под публикациями корреспондентов в социальных сетях массово приходят угрозы различного содержания, в том числе и физической расправы.
Кроме того, родственникам журналистов звонят и пишут неизвестные и сообщают об их гибели.
Подобная виртуальная атака является работой специальных центров психологических операций, уверены представители прессы.
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Ранее подобные центры попали в список приоритетных целей для уничтожения на территории Украины.
Как заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался СБУ для проведения психологических операций.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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