https://ria.ru/20220303/ugrozy-1776372901.html

Российским журналистам в Донбассе начали поступать угрозы в соцсетях

Российским журналистам в Донбассе начали поступать угрозы в соцсетях - РИА Новости, 03.03.2022

Российским журналистам в Донбассе начали поступать угрозы в соцсетях

Российские журналисты, освещающие ход специальной операции на Украине, начали получать угрозы через социальные сети, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T21:38

2022-03-03T21:38

2022-03-03T21:38

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ДОНЕЦК (ДНР) , 3 мар - РИА Новости. Российские журналисты, освещающие ход специальной операции на Украине, начали получать угрозы через социальные сети, передает корреспондент РИА Новости.В личные сообщения, а также в комментарии под публикациями корреспондентов в социальных сетях массово приходят угрозы различного содержания, в том числе и физической расправы.Кроме того, родственникам журналистов звонят и пишут неизвестные и сообщают об их гибели.Подобная виртуальная атака является работой специальных центров психологических операций, уверены представители прессы.Ранее подобные центры попали в список приоритетных целей для уничтожения на территории Украины.Как заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался СБУ для проведения психологических операций.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/shou-biznes-1775289973.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, украина