https://ria.ru/20220303/ubiytsy-1776223971.html

На стороне киевского режима воюют настоящие убийцы, заявил Лавров

На стороне киевского режима воюют настоящие убийцы, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

На стороне киевского режима воюют настоящие убийцы, заявил Лавров

На стороне киевского режима воюют настоящие убийцы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:36

2022-03-03T12:36

2022-03-03T12:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На стороне киевского режима воюют настоящие убийцы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."На стороне киевского режима воюют настоящие убийцы", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.По его словам, на Западе всячески стараются закрыть любые источники информации из России о ситуации на Украине, в частности о том, как украинские националистические батальоны ведут себя при отступлении - как мародеры и грабители.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия