https://ria.ru/20220303/turtsiya-1776226128.html

Эксперты сообщили, как смягчения ограничений в Турции повлияют на туристов

Эксперты сообщили, как смягчения ограничений в Турции повлияют на туристов - РИА Новости, 03.03.2022

Эксперты сообщили, как смягчения ограничений в Турции повлияют на туристов

Эксперты рассказали, как повлияет на туристов из России смягчение коронавирусных ограничений в Турции, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:53

2022-03-03T12:53

2022-03-03T12:53

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

турция

сертификат о вакцинации

куда поехать

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757027927_0:48:2938:1701_1920x0_80_0_0_afc31b908fc0e495582b72fa8c7ba299.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, как повлияет на туристов из России смягчение коронавирусных ограничений в Турции, сообщает Profi.Travel.Вчера стало известно, что Турция отменяет маски на открытом воздухе и в закрытых помещениях при наличии вентиляции и не будет требовать ПЦР-тест у лиц, не имеющих симптомов коронавируса.Эксперты уточняют, что теперь туристы, приезжающие на отдых в страну, могут не бояться штрафов за несоблюдение масочного режима.Кроме того, для жителей Турции также отменяются ПЦР-тесты (если, конечно, нет симптомов заболевания) и HES-коды.Однако туристам HES-коды по-прежнему нужны для заселения в отели. Получить их можно, заполнив анкету.Правила въезда в Турцию пока не поменялись: невакцинированные и непереболевшие путешественники старше 12 лет должны за 72 часа до отъезда сдать ПЦР-тест или за 48 часов — экспресс-анализ на антигены. Привитым россиянам достаточно предъявить сертификат со "Спутником V". Тем, кто ревакцинировался "Спутником Лайт", необходимо сдать ПЦР-тест. Переболевшим в течение последних шести месяцев, но не менее чем за 28 дней до даты въезда в Турцию, надо иметь при себе официальную справку о перенесенном COVID-19 от органов здравоохранения.

https://ria.ru/20220301/shri-lanka-1775844915.html

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, турция, сертификат о вакцинации, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море