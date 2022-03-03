https://ria.ru/20220303/turtsiya-1776226128.html
Эксперты сообщили, как смягчения ограничений в Турции повлияют на туристов
Эксперты сообщили, как смягчения ограничений в Турции повлияют на туристов - РИА Новости, 03.03.2022
Эксперты сообщили, как смягчения ограничений в Турции повлияют на туристов
Эксперты рассказали, как повлияет на туристов из России смягчение коронавирусных ограничений в Турции, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:53
2022-03-03T12:53
2022-03-03T12:53
туризм
туризм
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туристы
турция
сертификат о вакцинации
куда поехать
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, как повлияет на туристов из России смягчение коронавирусных ограничений в Турции, сообщает Profi.Travel.Вчера стало известно, что Турция отменяет маски на открытом воздухе и в закрытых помещениях при наличии вентиляции и не будет требовать ПЦР-тест у лиц, не имеющих симптомов коронавируса.Эксперты уточняют, что теперь туристы, приезжающие на отдых в страну, могут не бояться штрафов за несоблюдение масочного режима.Кроме того, для жителей Турции также отменяются ПЦР-тесты (если, конечно, нет симптомов заболевания) и HES-коды.Однако туристам HES-коды по-прежнему нужны для заселения в отели. Получить их можно, заполнив анкету.Правила въезда в Турцию пока не поменялись: невакцинированные и непереболевшие путешественники старше 12 лет должны за 72 часа до отъезда сдать ПЦР-тест или за 48 часов — экспресс-анализ на антигены. Привитым россиянам достаточно предъявить сертификат со "Спутником V". Тем, кто ревакцинировался "Спутником Лайт", необходимо сдать ПЦР-тест. Переболевшим в течение последних шести месяцев, но не менее чем за 28 дней до даты въезда в Турцию, надо иметь при себе официальную справку о перенесенном COVID-19 от органов здравоохранения.
https://ria.ru/20220301/shri-lanka-1775844915.html
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, турция, сертификат о вакцинации, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Эксперты сообщили, как смягчения ограничений в Турции повлияют на туристов
Смягчение коронавирусных ограничений в Турции не сильно скажется на туристах
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Эксперты рассказали, как повлияет на туристов из России смягчение коронавирусных ограничений в Турции, сообщает
Profi.Travel.
Вчера стало известно, что Турция отменяет
маски на открытом воздухе и в закрытых помещениях при наличии вентиляции и не будет требовать ПЦР-тест у лиц, не имеющих симптомов коронавируса.
Эксперты уточняют, что теперь туристы, приезжающие на отдых в страну, могут не бояться штрафов за несоблюдение масочного режима.
Кроме того, для жителей Турции также отменяются ПЦР-тесты (если, конечно, нет симптомов заболевания) и HES-коды.
Однако туристам HES-коды по-прежнему нужны для заселения в отели. Получить их можно, заполнив анкету.
Правила въезда в Турцию пока не поменялись: невакцинированные и непереболевшие путешественники старше 12 лет должны за 72 часа до отъезда сдать ПЦР-тест или за 48 часов — экспресс-анализ на антигены.
Привитым россиянам достаточно предъявить сертификат со "Спутником V". Тем, кто ревакцинировался "Спутником Лайт", необходимо сдать ПЦР-тест.
Переболевшим в течение последних шести месяцев, но не менее чем за 28 дней до даты въезда в Турцию, надо иметь при себе официальную справку о перенесенном COVID-19 от органов здравоохранения.