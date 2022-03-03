https://ria.ru/20220303/tseny-1776160792.html

Названы лидеры роста цен за год в небольших магазинах

Названы лидеры роста цен за год в небольших магазинах - РИА Новости, 03.03.2022

Названы лидеры роста цен за год в небольших магазинах

Цены на продукты в несетевой рознице России в феврале выросли в годовом выражении на 11%, больше всего подорожали пряники, пельмени и сливочное масло, сообщили... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T02:36

2022-03-03T02:36

2022-03-03T02:36

россия

экономика

общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Цены на продукты в несетевой рознице России в феврале выросли в годовом выражении на 11%, больше всего подорожали пряники, пельмени и сливочное масло, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".Для расчета индексов "Эвотор" использует наиболее популярные товары, которые широко представлены в большинстве регионов России. При расчетах используются 523 товарных наименования из 71 категории для традиционной торговли.Цены на вафли и пряники за год выросли на 23%, на сливочное масло и сосиски — на 19%, на пельмени - на 22%, на выпечку — на 20%. Пюре и лапша быстрого приготовления подорожали также на 20%. Сигареты, продающиеся в традиционной (несетевой — Прим. ред.) рознице, выросли в цене на 13%, алкоголь — на 4%, а непродовольственные товары повседневного спроса — на 7%.В феврале 2022 года по сравнению с январем заметно подорожали следующие виды товаров: сливочное масло и какао — на 6% и творог — на 5%. Кефир и сливки подорожали на 4%. Йогурты, творожки, десерты, детские молочные продукты, сдоба, рис и томатная паста — на 3%. Цены на молоко, макароны, рыбные консервы, зефир и растворимый кофе выросли на 2%. В свою очередь, на 1% подорожали пшеничная мука, пельмени, сметана и сыр. Также на 1% увеличились цены на мармелад, пряники, печенье, детское пюре, лимонады и молотый кофе и алкоголь.Цена на сигареты и алкоголь в месячном выражении не изменились, а на непродовольственные товары повседневного спроса - увеличились на 7%, уточнили в компании. На прежнем уровне осталась стоимость на карамель, шоколадные батончики и плитку, гречку, растительное масло, соки, детские напитки, чай и майонез. Сосиски и вода подешевели на 1%, мясные полуфабрикаты и шоколадные конфеты — на 2%.

https://ria.ru/20220302/tseny-1776112780.html

https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

россия, экономика, общество