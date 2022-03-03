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ЦБ будет указывать сумму международных резервов в 643,2 миллиарда долларов
ЦБ будет указывать сумму международных резервов в 643,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.03.2022
ЦБ будет указывать сумму международных резервов в 643,2 миллиарда долларов
Банк России в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:13
2022-03-03T16:32
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
международные резервы
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по состоянию на 18 февраля, сообщил регулятор."Международные резервы по состоянию на 25 февраля составили 643,2 миллиарда долларов США, как и 18 февраля 2022 года. В ближайшие три месяца во всех публикациях будут использоваться эти данные", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, международные резервы
16:13 03.03.2022 (обновлено: 16:32 03.03.2022)
 
ЦБ будет указывать сумму международных резервов в 643,2 миллиарда долларов

ЦБ будет указывать в публикациях сумму международных резервов в 643,2 миллиарда долларов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по состоянию на 18 февраля, сообщил регулятор.
"Международные резервы по состоянию на 25 февраля составили 643,2 миллиарда долларов США, как и 18 февраля 2022 года. В ближайшие три месяца во всех публикациях будут использоваться эти данные", - говорится в сообщении регулятора.
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Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россиямеждународные резервы
 
 
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