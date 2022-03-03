https://ria.ru/20220303/tsb-1776294159.html

ЦБ будет указывать сумму международных резервов в 643,2 миллиарда долларов

ЦБ будет указывать сумму международных резервов в 643,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.03.2022

ЦБ будет указывать сумму международных резервов в 643,2 миллиарда долларов

Банк России в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:13

2022-03-03T16:13

2022-03-03T16:32

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

международные резервы

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по состоянию на 18 февраля, сообщил регулятор."Международные резервы по состоянию на 25 февраля составили 643,2 миллиарда долларов США, как и 18 февраля 2022 года. В ближайшие три месяца во всех публикациях будут использоваться эти данные", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html

https://ria.ru/20220303/komissiya-1776171785.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, международные резервы