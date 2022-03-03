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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220303/teatr-1776243658.html
Большой театр принял решение открыть стопроцентную продажу билетов
Большой театр принял решение открыть стопроцентную продажу билетов - РИА Новости, 03.03.2022
Большой театр принял решение открыть стопроцентную продажу билетов
Большой театр в связи со снятием ограничений принял решение открыть 100-процентную продажу билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:41
2022-03-03T13:41
культура
новости культуры
большой театр
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Большой театр в связи со снятием ограничений принял решение открыть 100-процентную продажу билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
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новости культуры, большой театр, театр
13:41 03.03.2022
 
Большой театр принял решение открыть стопроцентную продажу билетов

Большой театр решил открыть стопроцентную продажу билетов после снятия ограничений

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Большой театр в связи со снятием ограничений принял решение открыть 100-процентную продажу билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"В связи со снятием ограничений Большой театр принял решение открыть 100-процентрую продажу билетов на спектакли текущего репертуара", — сказала представитель пресс-службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов.
Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
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