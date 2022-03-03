https://ria.ru/20220303/teatr-1776243658.html

Большой театр принял решение открыть стопроцентную продажу билетов

Большой театр принял решение открыть стопроцентную продажу билетов - РИА Новости, 03.03.2022

Большой театр принял решение открыть стопроцентную продажу билетов

Большой театр в связи со снятием ограничений принял решение открыть 100-процентную продажу билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:41

2022-03-03T13:41

2022-03-03T13:41

культура

новости культуры

большой театр

театр

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Большой театр в связи со снятием ограничений принял решение открыть 100-процентную продажу билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20220225/teatr-1775025758.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, большой театр, театр