https://ria.ru/20220303/swift-1776224981.html

Евросоюз рассматривает отключение белорусских банков от SWIFT, сообщили СМИ

Евросоюз рассматривает отключение белорусских банков от SWIFT, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2022

Евросоюз рассматривает отключение белорусских банков от SWIFT, сообщили СМИ

ЕС рассматривает возможность отключения банков Белоруссии от SWIFT. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:40

2022-03-03T12:40

2022-03-03T13:02

белоруссия

экономика

россия

технологии

swift

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евросоюз

санкции

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность отключения банков Белоруссии от SWIFT."Относительно SWIFT мы также рассматриваем возможность подготовки эквивалентов для белорусского финансового сектора, но с учетом того, что SWIFT не так стратегически важен в белорусской экономике, как в российской", - приводит агентство Рейтер слова европейского чиновника.Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.

https://ria.ru/20220303/swift-1776158877.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, экономика, россия, технологии, swift, в мире, евросоюз, санкции