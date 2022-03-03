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Евросоюз рассматривает отключение белорусских банков от SWIFT, сообщили СМИ
Евросоюз рассматривает отключение белорусских банков от SWIFT, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2022
Евросоюз рассматривает отключение белорусских банков от SWIFT, сообщили СМИ
ЕС рассматривает возможность отключения банков Белоруссии от SWIFT. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:40
2022-03-03T13:02
белоруссия
экономика
россия
технологии
swift
в мире
евросоюз
санкции
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность отключения банков Белоруссии от SWIFT."Относительно SWIFT мы также рассматриваем возможность подготовки эквивалентов для белорусского финансового сектора, но с учетом того, что SWIFT не так стратегически важен в белорусской экономике, как в российской", - приводит агентство Рейтер слова европейского чиновника.Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.
https://ria.ru/20220303/swift-1776158877.html
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белоруссия, экономика, россия, технологии, swift, в мире, евросоюз, санкции
12:40 03.03.2022 (обновлено: 13:02 03.03.2022)
 
Евросоюз рассматривает отключение белорусских банков от SWIFT, сообщили СМИ

Reuters: Евросоюз рассматривает возможность отключения белорусских банков от SWIFT

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность отключения банков Белоруссии от SWIFT.
"Относительно SWIFT мы также рассматриваем возможность подготовки эквивалентов для белорусского финансового сектора, но с учетом того, что SWIFT не так стратегически важен в белорусской экономике, как в российской", - приводит агентство Рейтер слова европейского чиновника.
Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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