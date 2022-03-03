12:40 03.03.2022 (обновлено: 13:02 03.03.2022)
Евросоюз рассматривает отключение белорусских банков от SWIFT, сообщили СМИ
Reuters: Евросоюз рассматривает возможность отключения белорусских банков от SWIFT
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность отключения банков Белоруссии от SWIFT.
"Относительно SWIFT мы также рассматриваем возможность подготовки эквивалентов для белорусского финансового сектора, но с учетом того, что SWIFT не так стратегически важен в белорусской экономике, как в российской", - приводит агентство Рейтер слова европейского чиновника.
Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.