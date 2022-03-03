https://ria.ru/20220303/swift-1776158877.html

SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии, заявил Мадуро

SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии, заявил Мадуро - РИА Новости, 03.03.2022

SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии, заявил Мадуро

Система SWIFT перестанет существовать по прошествии этого десятилетия, страны перейдут на собственные системы расчетов и цифровые нацвалюты, считает президент... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T01:42

2022-03-03T01:42

2022-03-03T01:42

в мире

россия

центральный банк рф (цб рф)

swift

венесуэла

николас мадуро

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Система SWIFT перестанет существовать по прошествии этого десятилетия, страны перейдут на собственные системы расчетов и цифровые нацвалюты, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.С 1 октября власти Венесуэлы ввели цифровую нацвалюту — цифровой боливар, чтобы помочь восстановлению экономики страны. По словам Мадуро, спустя пять месяцев можно сказать, что это была очень успешная мера.Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.

https://ria.ru/20220303/maduro-1776155989.html

россия

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, центральный банк рф (цб рф), swift, венесуэла, николас мадуро