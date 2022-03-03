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https://ria.ru/20220303/swift-1776158877.html
SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии, заявил Мадуро
SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии, заявил Мадуро - РИА Новости, 03.03.2022
SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии, заявил Мадуро
Система SWIFT перестанет существовать по прошествии этого десятилетия, страны перейдут на собственные системы расчетов и цифровые нацвалюты, считает президент... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T01:42
2022-03-03T01:42
в мире
россия
центральный банк рф (цб рф)
swift
венесуэла
николас мадуро
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Система SWIFT перестанет существовать по прошествии этого десятилетия, страны перейдут на собственные системы расчетов и цифровые нацвалюты, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.С 1 октября власти Венесуэлы ввели цифровую нацвалюту — цифровой боливар, чтобы помочь восстановлению экономики страны. По словам Мадуро, спустя пять месяцев можно сказать, что это была очень успешная мера.Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.
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в мире, россия, центральный банк рф (цб рф), swift, венесуэла, николас мадуро
01:42 03.03.2022
 
SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии, заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Мадуро: SWIFT перестанет существовать по прошествии этого десятилетия

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Система SWIFT перестанет существовать по прошествии этого десятилетия, страны перейдут на собственные системы расчетов и цифровые нацвалюты, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
С 1 октября власти Венесуэлы ввели цифровую нацвалюту — цифровой боливар, чтобы помочь восстановлению экономики страны. По словам Мадуро, спустя пять месяцев можно сказать, что это была очень успешная мера.

"С цифровым боливаром мы перейдем к на 100% цифровой экономике, какая и должна быть в XXI веке. Мы не зависим от системы SWIFT, у нас ее нет. Пройдет время, и система SWIFT одряхлеет, по прошествии этого десятилетия мир освободится от системы SWIFT и сделает, как Венесуэла, — будет развиваться собственными силами, с собственными технологиями, монетарной системой. В нашем случае это цифровой боливар", — сказал Мадуро.

Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 01:05
Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России
 
В миреРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)SWIFTВенесуэлаНиколас Мадуро
 
 
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