https://ria.ru/20220303/suzuki-1776244885.html

СМИ: Suzuki прекращает поставки автомобилей и мотоциклов в Россию

СМИ: Suzuki прекращает поставки автомобилей и мотоциклов в Россию - РИА Новости, 03.03.2022

СМИ: Suzuki прекращает поставки автомобилей и мотоциклов в Россию

Один из ведущих японских автопроизводителей Suzuki заявил об остановке экспорта автомобилей и мотоциклов в Россию в связи с тем, что введенные против РФ санкции РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:34

2022-03-03T13:34

2022-03-03T13:34

экономика

сергей лавров

владимир путин

сергей шойгу

россия

япония

совкомбанк

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ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Один из ведущих японских автопроизводителей Suzuki заявил об остановке экспорта автомобилей и мотоциклов в Россию в связи с тем, что введенные против РФ санкции могут негативно сказаться на логистике и создать трудности с оплатой, сообщило агентство Киодо.Агентство уточняет, что автомобили, в частности, Suzuki Jimny и Suzuki Vitara, импортируются в Россию с заводов в Японии и Венгрии. И по итогам прошлого финансового года в России было продано около 8 тысяч автомобилей. Поставка мотоциклов же осуществляется исключительно из Японии. Число реализованных на российском рынке мотоциклов в прошлом году не уточняется.Ранее об остановке экспорта в Россию объявили японские автоконцерны Honda и Mazda. Автоконцерн Mitsubishi также рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда. Автоконцерн Nissan уже сократил производство в России из-за перебоев с поставками деталей, но намерен продолжить выпуск и продажи своих автомобилей в России. Toyota объявила о прекращении поставок автомобилей Toyota и Lexus, а завод автокомпании в Санкт-Петербурге уходит в простой.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ западные страны ввели санкции. Япония также объявила о санкциях. В частности, под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, сам Путин, а также глава российского МИДа Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Их активы в Японии в случае выявления будут заморожены.Кроме этого, экспортные санкции вводятся для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех" и других. В санкционном списке значится Центробанк РФ, ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк. Также должны будут заморожены активы ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Ранее было объявлено и о санкциях против банка "Россия" и представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220302/siemens-1776068456.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сергей лавров, владимир путин, сергей шойгу, россия, япония, совкомбанк, промсвязьбанк, главное разведывательное управление рф, луганская народная республика, авто, suzuki motor , suzuki (автомобиль)