СМИ: Suzuki прекращает поставки автомобилей и мотоциклов в Россию
Киодо: Suzuki прекращает поставки автомобилей и мотоциклов в Россию
ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Один из ведущих японских автопроизводителей Suzuki заявил об остановке экспорта автомобилей и мотоциклов в Россию в связи с тем, что введенные против РФ санкции могут негативно сказаться на логистике и создать трудности с оплатой, сообщило агентство Киодо.
Агентство уточняет, что автомобили, в частности, Suzuki Jimny и Suzuki Vitara, импортируются в Россию с заводов в Японии и Венгрии. И по итогам прошлого финансового года в России было продано около 8 тысяч автомобилей. Поставка мотоциклов же осуществляется исключительно из Японии. Число реализованных на российском рынке мотоциклов в прошлом году не уточняется.
Ранее об остановке экспорта в Россию объявили японские автоконцерны Honda и Mazda. Автоконцерн Mitsubishi также рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда. Автоконцерн Nissan уже сократил производство в России из-за перебоев с поставками деталей, но намерен продолжить выпуск и продажи своих автомобилей в России. Toyota объявила о прекращении поставок автомобилей Toyota и Lexus, а завод автокомпании в Санкт-Петербурге уходит в простой.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ западные страны ввели санкции. Япония также объявила о санкциях. В частности, под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, сам Путин, а также глава российского МИДа Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Их активы в Японии в случае выявления будут заморожены.
Кроме этого, экспортные санкции вводятся для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех" и других. В санкционном списке значится Центробанк РФ, ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк. Также должны будут заморожены активы ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Ранее было объявлено и о санкциях против банка "Россия" и представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.