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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/sud-1776268038.html
МУС отправил специалистов на Украину для расследования военных преступлений
МУС отправил специалистов на Украину для расследования военных преступлений - РИА Новости, 03.03.2022
МУС отправил специалистов на Украину для расследования военных преступлений
Команда специалистов Международного уголовного суда отправилась на Украину для расследования возможных военных преступлений, заявил прокурор МУС Карим Хан. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:44
2022-03-03T14:55
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
международный уголовный суд
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Команда специалистов Международного уголовного суда отправилась на Украину для расследования возможных военных преступлений, заявил прокурор МУС Карим Хан."Вчера я сформировал команду и сегодня они направляются в регион", - сказал он агентству Рейтер. По словам Хана, его офис будет заниматься расследованием возможных военных преступлений, преступлений против человечности и актов геноцида, которые могли совершить стороны конфликта.Ранее прокурор МУС заявил, что прокуратура Международного уголовного суда приступила к расследованию действий России на Украине.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.Ранее Хан заявил, что пристально следит за ситуацией на Украине, и напомнил, что МУС может расследовать любой акт геноцида, преступление против человечности или военное преступление, которые могли произойти на Украине с 2014 года. Позднее МУС подтвердил получение от Украины иска против России, в котором Киев отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/kreml-1775832056.html
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украина
россия
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ситуация в днр и лнр, в мире, международный уголовный суд, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:44 03.03.2022 (обновлено: 14:55 03.03.2022)
 
МУС отправил специалистов на Украину для расследования военных преступлений

Специалисты МУС отправились на Украину для расследования возможных военных преступлений

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Команда специалистов Международного уголовного суда отправилась на Украину для расследования возможных военных преступлений, заявил прокурор МУС Карим Хан.
"Вчера я сформировал команду и сегодня они направляются в регион", - сказал он агентству Рейтер. По словам Хана, его офис будет заниматься расследованием возможных военных преступлений, преступлений против человечности и актов геноцида, которые могли совершить стороны конфликта.
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кремль категорически отверг обвинения Киева в военных преступлениях
Ранее прокурор МУС заявил, что прокуратура Международного уголовного суда приступила к расследованию действий России на Украине.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
Ранее Хан заявил, что пристально следит за ситуацией на Украине, и напомнил, что МУС может расследовать любой акт геноцида, преступление против человечности или военное преступление, которые могли произойти на Украине с 2014 года. Позднее МУС подтвердил получение от Украины иска против России, в котором Киев отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет РФ.
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28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаги Польши и Евросоюза в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 16:56
Генпрокуратура Польши возбудила дело о "нападении" на Украину
На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреМеждународный уголовный судУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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