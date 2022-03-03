14:44 03.03.2022 (обновлено: 14:55 03.03.2022)
МУС отправил специалистов на Украину для расследования военных преступлений
Специалисты МУС отправились на Украину для расследования возможных военных преступлений
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Команда специалистов Международного уголовного суда отправилась на Украину для расследования возможных военных преступлений, заявил прокурор МУС Карим Хан.
"Вчера я сформировал команду и сегодня они направляются в регион", - сказал он агентству Рейтер. По словам Хана, его офис будет заниматься расследованием возможных военных преступлений, преступлений против человечности и актов геноцида, которые могли совершить стороны конфликта.
Ранее прокурор МУС заявил, что прокуратура Международного уголовного суда приступила к расследованию действий России на Украине.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
Ранее Хан заявил, что пристально следит за ситуацией на Украине, и напомнил, что МУС может расследовать любой акт геноцида, преступление против человечности или военное преступление, которые могли произойти на Украине с 2014 года. Позднее МУС подтвердил получение от Украины иска против России, в котором Киев отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет РФ.
28 февраля, 08:00Геноцид, над которым смеется Европа
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.