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МУС отправил специалистов на Украину для расследования военных преступлений

МУС отправил специалистов на Украину для расследования военных преступлений - РИА Новости, 03.03.2022

МУС отправил специалистов на Украину для расследования военных преступлений

Команда специалистов Международного уголовного суда отправилась на Украину для расследования возможных военных преступлений, заявил прокурор МУС Карим Хан. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:44

2022-03-03T14:44

2022-03-03T14:55

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Команда специалистов Международного уголовного суда отправилась на Украину для расследования возможных военных преступлений, заявил прокурор МУС Карим Хан."Вчера я сформировал команду и сегодня они направляются в регион", - сказал он агентству Рейтер. По словам Хана, его офис будет заниматься расследованием возможных военных преступлений, преступлений против человечности и актов геноцида, которые могли совершить стороны конфликта.Ранее прокурор МУС заявил, что прокуратура Международного уголовного суда приступила к расследованию действий России на Украине.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.Ранее Хан заявил, что пристально следит за ситуацией на Украине, и напомнил, что МУС может расследовать любой акт геноцида, преступление против человечности или военное преступление, которые могли произойти на Украине с 2014 года. Позднее МУС подтвердил получение от Украины иска против России, в котором Киев отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/kreml-1775832056.html

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https://ria.ru/20220301/ukraina-1775875552.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, международный уголовный суд, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика