https://ria.ru/20220303/studenty-1776223239.html

Россия готова принять иностранных студентов, которые покидают Украину

Россия готова принять иностранных студентов, которые покидают Украину - РИА Новости, 03.03.2022

Россия готова принять иностранных студентов, которые покидают Украину

Россия готова принять иностранных студентов, которые пытаются выехать из Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:34

2022-03-03T12:34

2022-03-03T13:23

в мире

россия

индия

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия готова принять иностранных студентов, которые пытаются выехать из Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, индийцев, арабов, африканцев, которые сейчас пытаются уехать из Украины, не выпускают."Мы видим ситуацию, когда на харьковском вокзале не выпускают иностранцев, которые хотят уехать, в том числе через российскую территорию, мы готовы принять этих студентов. Мы готовы принять этих студентов", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.

https://ria.ru/20220303/kharkov-1776238859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, индия, сергей лавров, украина