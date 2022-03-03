Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/studenty-1776223239.html
Россия готова принять иностранных студентов, которые покидают Украину
Россия готова принять иностранных студентов, которые покидают Украину - РИА Новости, 03.03.2022
Россия готова принять иностранных студентов, которые покидают Украину
Россия готова принять иностранных студентов, которые пытаются выехать из Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:34
2022-03-03T13:23
в мире
россия
индия
сергей лавров
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия готова принять иностранных студентов, которые пытаются выехать из Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, индийцев, арабов, африканцев, которые сейчас пытаются уехать из Украины, не выпускают."Мы видим ситуацию, когда на харьковском вокзале не выпускают иностранцев, которые хотят уехать, в том числе через российскую территорию, мы готовы принять этих студентов. Мы готовы принять этих студентов", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220303/kharkov-1776238859.html
россия
индия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4d25473bfca572e58bb31d55171bb17d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, сергей лавров, украина
12:34 03.03.2022 (обновлено: 13:23 03.03.2022)
 
Россия готова принять иностранных студентов, которые покидают Украину

МИД: Россия готова принять иностранных студентов, которые хотят выехать с Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия готова принять иностранных студентов, которые пытаются выехать из Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, индийцев, арабов, африканцев, которые сейчас пытаются уехать из Украины, не выпускают.
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Харькове нет российских войск, заявил Лавров
"Мы видим ситуацию, когда на харьковском вокзале не выпускают иностранцев, которые хотят уехать, в том числе через российскую территорию, мы готовы принять этих студентов. Мы готовы принять этих студентов", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
 
В миреРоссияИндияСергей ЛавровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала