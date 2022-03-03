https://ria.ru/20220303/stroymaterialy-1776260259.html

Власти Липецкой области взяли под контроль цены на стройматериалы

Власти Липецкой области взяли под контроль цены на стройматериалы - РИА Новости, 03.03.2022

Власти Липецкой области взяли под контроль цены на стройматериалы

Власти Липецкой области совместно с региональным Союзом строителей взяли под контроль цены на строительные материалы и оборудование, а также сроки исполнения... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:22

2022-03-03T14:22

2022-03-03T14:22

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области совместно с региональным Союзом строителей взяли под контроль цены на строительные материалы и оборудование, а также сроки исполнения контрактов по всем строящимся в области социальным объектам, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в Липецкой области введен ежедневный мониторинг цен на все стройматериалы и строительное оборудование, в настоящее время резкого повышения не наблюдается. Губернатор отметил, что строительство всех важных социальных объектов также находится под пристальным вниманием соответствующих служб и ведомств, срыва сроков не предполагается, все графики соблюдаются.Артамонов также отметил, что материалы и оборудование строители используют в основном отечественного производства, объем импортных поставок в строительную сферу региона незначительный, и, как заверяют специалисты строительной сферы, при необходимости они могут быть заменены на российские аналоги.

https://ria.ru/20220302/artamonov-1776083371.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов