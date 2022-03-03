https://ria.ru/20220303/stroymaterialy-1776260259.html
Власти Липецкой области взяли под контроль цены на стройматериалы
Власти Липецкой области взяли под контроль цены на стройматериалы - РИА Новости, 03.03.2022
Власти Липецкой области взяли под контроль цены на стройматериалы
Власти Липецкой области совместно с региональным Союзом строителей взяли под контроль цены на строительные материалы и оборудование, а также сроки исполнения... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:22
2022-03-03T14:22
2022-03-03T14:22
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области совместно с региональным Союзом строителей взяли под контроль цены на строительные материалы и оборудование, а также сроки исполнения контрактов по всем строящимся в области социальным объектам, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в Липецкой области введен ежедневный мониторинг цен на все стройматериалы и строительное оборудование, в настоящее время резкого повышения не наблюдается. Губернатор отметил, что строительство всех важных социальных объектов также находится под пристальным вниманием соответствующих служб и ведомств, срыва сроков не предполагается, все графики соблюдаются.Артамонов также отметил, что материалы и оборудование строители используют в основном отечественного производства, объем импортных поставок в строительную сферу региона незначительный, и, как заверяют специалисты строительной сферы, при необходимости они могут быть заменены на российские аналоги.
https://ria.ru/20220302/artamonov-1776083371.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области совместно с региональным Союзом строителей взяли под контроль цены на строительные материалы и оборудование, а также сроки исполнения контрактов по всем строящимся в области социальным объектам, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в Липецкой области
введен ежедневный мониторинг цен на все стройматериалы и строительное оборудование, в настоящее время резкого повышения не наблюдается. Губернатор отметил, что строительство всех важных социальных объектов также находится под пристальным вниманием соответствующих служб и ведомств, срыва сроков не предполагается, все графики соблюдаются.
Артамонов также отметил, что материалы и оборудование строители используют в основном отечественного производства, объем импортных поставок в строительную сферу региона незначительный, и, как заверяют специалисты строительной сферы, при необходимости они могут быть заменены на российские аналоги.
"Сегодня особое внимание необходимо уделить объектам, которые возводятся в рамках национальных проектов и государственных программ. Это школы, больницы, поликлиники, дома культуры. Мы набрали хороший темп, и его снижать нельзя, а для этого необходимо максимально объединить усилия власти, строителей и представителей промышленности", - сказал Артамонов.