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Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik
Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik - РИА Новости, 03.03.2022
Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik
Запад запретил вещание RT и Sputnik, так как боится, что американцы и европейцы узнают правду, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T02:54
2022-03-03T02:54
сша
евросоюз
европа
украина
в мире
николас мадуро
венесуэла
телеканал rt
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Запад запретил вещание RT и Sputnik, так как боится, что американцы и европейцы узнают правду, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.Ранее Евросоюз запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины."Кого они боятся? Если они считают, что они правы, что имеют власть, чего они боятся? Того, что больше американцев и европейцев узнают правду через RT и Sputnik, этого они боятся. Они слабы, потому что знают, что в США и Европе продолжает формироваться критическое общественное мнение", — подчеркнул президент.Его выступление транслировалось в соцсетях.
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сша, евросоюз, европа, украина, в мире, николас мадуро, венесуэла, телеканал rt, sputnik
02:54 03.03.2022
 
Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik

Мадуро: Запад запрещает RT и Sputnik из страха, что американцы и европейцы узнают правду

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Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Запад запретил вещание RT и Sputnik, так как боится, что американцы и европейцы узнают правду, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Ранее Евросоюз запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.

"Осуждаем всю медиа-кампанию (против России). Видели, что они с делали с RT, со Sputnik. И они (США и ЕС), как говорится, защитники свободы слова", — сказал Мадуро.

"Кого они боятся? Если они считают, что они правы, что имеют власть, чего они боятся? Того, что больше американцев и европейцев узнают правду через RT и Sputnik, этого они боятся. Они слабы, потому что знают, что в США и Европе продолжает формироваться критическое общественное мнение", — подчеркнул президент.
Его выступление транслировалось в соцсетях.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 01:34
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