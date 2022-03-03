https://ria.ru/20220303/strakh-1776161146.html
Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik
Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik - РИА Новости, 03.03.2022
Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik
Запад запретил вещание RT и Sputnik, так как боится, что американцы и европейцы узнают правду, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T02:54
2022-03-03T02:54
2022-03-03T02:54
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Запад запретил вещание RT и Sputnik, так как боится, что американцы и европейцы узнают правду, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.Ранее Евросоюз запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины."Кого они боятся? Если они считают, что они правы, что имеют власть, чего они боятся? Того, что больше американцев и европейцев узнают правду через RT и Sputnik, этого они боятся. Они слабы, потому что знают, что в США и Европе продолжает формироваться критическое общественное мнение", — подчеркнул президент.Его выступление транслировалось в соцсетях.
https://ria.ru/20220303/sputnik-1776157793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, евросоюз, европа, украина, в мире, николас мадуро, венесуэла, телеканал rt, sputnik
Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik
Мадуро: Запад запрещает RT и Sputnik из страха, что американцы и европейцы узнают правду