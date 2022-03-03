https://ria.ru/20220303/strakh-1776161146.html

Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik

Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik - РИА Новости, 03.03.2022

Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik

Запад запретил вещание RT и Sputnik, так как боится, что американцы и европейцы узнают правду, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T02:54

2022-03-03T02:54

2022-03-03T02:54

сша

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николас мадуро

венесуэла

телеканал rt

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Запад запретил вещание RT и Sputnik, так как боится, что американцы и европейцы узнают правду, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.Ранее Евросоюз запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины."Кого они боятся? Если они считают, что они правы, что имеют власть, чего они боятся? Того, что больше американцев и европейцев узнают правду через RT и Sputnik, этого они боятся. Они слабы, потому что знают, что в США и Европе продолжает формироваться критическое общественное мнение", — подчеркнул президент.Его выступление транслировалось в соцсетях.

https://ria.ru/20220303/sputnik-1776157793.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сша, евросоюз, европа, украина, в мире, николас мадуро, венесуэла, телеканал rt, sputnik