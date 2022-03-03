https://ria.ru/20220303/stavki-1776388246.html
ВТБ с 4 марта повысит ставки по ипотеке
ВТБ с 4 марта повысит ставки по ипотеке - РИА Новости, 03.03.2022
ВТБ с 4 марта повысит ставки по ипотеке
ВТБ вынужден снова повысить ставки по ипотеке, минимальная составит 22,4%, при этом базовые ставки по госпрограммам остаются без изменений, по ранее выданным... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:54
2022-03-03T23:54
2022-03-03T23:54
экономика
ипотека
втб
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВТБ вынужден снова повысить ставки по ипотеке, минимальная составит 22,4%, при этом базовые ставки по госпрограммам остаются без изменений, по ранее выданным кредитам все условия также не меняются, сообщила пресс-служба кредитной организации.Ранее ВТБ с 28 февраля из-за санкций был вынужден повысить ставки по ипотеке на 4 процентных пункта, минимальная составляла 15,3%."В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден снова пересмотреть условия по своим ипотечным программам", - говорится в сообщении.С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и строящегося жилья - с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 процентного пункта при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ.Базовые ставки по госпрограммам ВТБ оставляет без изменений.По ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентная ставка, не меняются.Заемщикам, которые столкнутся со сложностями при обслуживании своих кредитов, ВТБ готов оперативно помочь, предложив программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы.
https://ria.ru/20220303/kredity-1776351012.html
https://ria.ru/20220303/siluanov-1776381071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, втб, санкции в отношении россии
ВТБ с 4 марта повысит ставки по ипотеке
ВТБ с 4 марта повысит ставки по ипотеке, самая минимальная будет составлять 22,4%
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВТБ вынужден снова повысить ставки по ипотеке, минимальная составит 22,4%, при этом базовые ставки по госпрограммам остаются без изменений, по ранее выданным кредитам все условия также не меняются, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ранее ВТБ с 28 февраля из-за санкций был вынужден повысить ставки по ипотеке на 4 процентных пункта, минимальная составляла 15,3%.
"В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ
вынужден снова пересмотреть условия по своим ипотечным программам", - говорится в сообщении.
С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и строящегося жилья - с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 процентного пункта при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ.
Базовые ставки по госпрограммам ВТБ оставляет без изменений.
По ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентная ставка, не меняются.
Заемщикам, которые столкнутся со сложностями при обслуживании своих кредитов, ВТБ готов оперативно помочь, предложив программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы.