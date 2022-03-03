https://ria.ru/20220303/stavki-1776388246.html

ВТБ с 4 марта повысит ставки по ипотеке

ВТБ с 4 марта повысит ставки по ипотеке - РИА Новости, 03.03.2022

ВТБ с 4 марта повысит ставки по ипотеке

ВТБ вынужден снова повысить ставки по ипотеке, минимальная составит 22,4%, при этом базовые ставки по госпрограммам остаются без изменений, по ранее выданным... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T23:54

2022-03-03T23:54

2022-03-03T23:54

экономика

ипотека

втб

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВТБ вынужден снова повысить ставки по ипотеке, минимальная составит 22,4%, при этом базовые ставки по госпрограммам остаются без изменений, по ранее выданным кредитам все условия также не меняются, сообщила пресс-служба кредитной организации.Ранее ВТБ с 28 февраля из-за санкций был вынужден повысить ставки по ипотеке на 4 процентных пункта, минимальная составляла 15,3%."В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден снова пересмотреть условия по своим ипотечным программам", - говорится в сообщении.С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и строящегося жилья - с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 процентного пункта при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ.Базовые ставки по госпрограммам ВТБ оставляет без изменений.По ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентная ставка, не меняются.Заемщикам, которые столкнутся со сложностями при обслуживании своих кредитов, ВТБ готов оперативно помочь, предложив программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы.

https://ria.ru/20220303/kredity-1776351012.html

https://ria.ru/20220303/siluanov-1776381071.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, ипотека, втб, санкции в отношении россии