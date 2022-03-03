https://ria.ru/20220303/sputniki-1776246199.html

"Роскосмос" переключится на создание военных спутников

"Роскосмос" переключится на создание военных спутников - РИА Новости, 03.03.2022

"Роскосмос" переключится на создание военных спутников

Ракетно-космическая программа РФ будет скорректирована, приоритетом станет создание спутников двойного назначения - в интересах и "Роскосмоса", и министерства... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:40

2022-03-03T13:40

2022-03-03T14:16

космос - риа наука

россия

роскосмос

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ракетно-космическая программа РФ будет скорректирована, приоритетом станет создание спутников двойного назначения - в интересах и "Роскосмоса", и министерства обороны России, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Наша космическая программа, конечно, будет скорректирована. Прежде всего, будут выставлены приоритеты. Приоритетом здесь является создание космических аппаратов в интересах и "Роскосмоса", и министерства обороны Российской Федерации", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас мы останавливаем все иные работы и все иные траты и бросаем деньги, прежде всего, на российское спутникостроение", - отметил Рогозин.

https://ria.ru/20220303/postavki-1776235132.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

космос - риа наука, россия, роскосмос