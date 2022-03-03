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"Роскосмос" переключится на создание военных спутников
"Роскосмос" переключится на создание военных спутников - РИА Новости, 03.03.2022
"Роскосмос" переключится на создание военных спутников
Ракетно-космическая программа РФ будет скорректирована, приоритетом станет создание спутников двойного назначения - в интересах и "Роскосмоса", и министерства... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:40
2022-03-03T14:16
космос - риа наука
россия
роскосмос
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ракетно-космическая программа РФ будет скорректирована, приоритетом станет создание спутников двойного назначения - в интересах и "Роскосмоса", и министерства обороны России, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Наша космическая программа, конечно, будет скорректирована. Прежде всего, будут выставлены приоритеты. Приоритетом здесь является создание космических аппаратов в интересах и "Роскосмоса", и министерства обороны Российской Федерации", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас мы останавливаем все иные работы и все иные траты и бросаем деньги, прежде всего, на российское спутникостроение", - отметил Рогозин.
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космос - риа наука, россия, роскосмос
13:40 03.03.2022 (обновлено: 14:16 03.03.2022)
 
"Роскосмос" переключится на создание военных спутников

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин назвал приоритетом создание спутников двойного назначения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтартовый комплекс космодрома "Байконур". Архивное фото
Стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стартовый комплекс космодрома "Байконур". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ракетно-космическая программа РФ будет скорректирована, приоритетом станет создание спутников двойного назначения - в интересах и "Роскосмоса", и министерства обороны России, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Наша космическая программа, конечно, будет скорректирована. Прежде всего, будут выставлены приоритеты. Приоритетом здесь является создание космических аппаратов в интересах и "Роскосмоса", и министерства обороны Российской Федерации", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Причем мы будем делать акцент на то, чтобы все космические аппараты, которые будут в ближайшее время созданы Россией, они будут иметь двойное назначение с учетом тех условий, в которых находится наша страна", - добавил он.
"Сейчас мы останавливаем все иные работы и все иные траты и бросаем деньги, прежде всего, на российское спутникостроение", - отметил Рогозин.
 
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