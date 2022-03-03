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Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке
Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке - РИА Новости, 03.03.2022
Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке
Все 30 сайтов Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке, публикация материалов сильно затруднена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik. РИА Новости, 03.03.2022
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Все 30 сайтов Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке, публикация материалов сильно затруднена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.Несколько дней на сайты Sputnik по всему миру осуществлялись DDoS-атаки на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, sputnik, россия, anonymous, украина, москва
01:34 03.03.2022 (обновлено: 01:38 03.03.2022)
 
Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке

Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке, публикация материалов затруднена

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Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Все 30 сайтов Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке, публикация материалов сильно затруднена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.

"Сайты Sputnik по всему миру вновь подвергаются массированной кибератаке, эти попытки не прекращаются с субботы. Сейчас очень сильно затруднена публикация материалов практически на все сайты как в дальнем, так и ближнем зарубежье, при этом сами сайты у пользователей остаются в доступе. Мы призываем читателей смотреть за нашими новостями в Telegram-каналах языковых версий Sputnik", — рассказали в агентстве.

Несколько дней на сайты Sputnik по всему миру осуществлялись DDoS-атаки на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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