https://ria.ru/20220303/sputnik-1776157793.html

Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке

Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке - РИА Новости, 03.03.2022

Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке

Все 30 сайтов Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке, публикация материалов сильно затруднена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T01:34

2022-03-03T01:34

2022-03-03T01:38

в мире

sputnik

россия

anonymous

украина

москва

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Все 30 сайтов Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке, публикация материалов сильно затруднена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.Несколько дней на сайты Sputnik по всему миру осуществлялись DDoS-атаки на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

украина

москва

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, sputnik, россия, anonymous, украина, москва