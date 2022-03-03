01:34 03.03.2022 (обновлено: 01:38 03.03.2022)
Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке
Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке, публикация материалов затруднена
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Все 30 сайтов Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке, публикация материалов сильно затруднена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.
"Сайты Sputnik по всему миру вновь подвергаются массированной кибератаке, эти попытки не прекращаются с субботы. Сейчас очень сильно затруднена публикация материалов практически на все сайты как в дальнем, так и ближнем зарубежье, при этом сами сайты у пользователей остаются в доступе. Мы призываем читателей смотреть за нашими новостями в Telegram-каналах языковых версий Sputnik", — рассказали в агентстве.
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