Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/spotify-1776155586.html
Spotify заявил о закрытии офиса в России, сообщило СМИ
Spotify заявил о закрытии офиса в России, сообщило СМИ - РИА Новости, 03.03.2022
Spotify заявил о закрытии офиса в России, сообщило СМИ
Стриминговый сервис Spotify в свете украинского кризиса закрыл свой офис в России, однако на данный момент все еще доступен россиянам, сообщила шведская газета... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T00:56
2022-03-03T00:56
технологии
россия
в мире
швеция
санкции в отношении россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768437171_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_c1583c4e52e8fdc45e8e965dbcbc245c.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify в свете украинского кризиса закрыл свой офис в России, однако на данный момент все еще доступен россиянам, сообщила шведская газета Aftonbladet со ссылкой на письмо компании.Spotify — стриминговый сервис, основанный в 2006 году шведскими бизнесменами Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном, позволяет прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты. В июле 2020 года сервис был запущен в России.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
россия
швеция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768437171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f91e3f694b0fb7bfe9b0ff9d438cd497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, в мире, швеция, санкции в отношении россии, москва
00:56 03.03.2022
 
Spotify заявил о закрытии офиса в России, сообщило СМИ

Aftonbladet: Spotify заявил о закрытии офиса в России, но сервис доступен россиянам

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
Логотип Spotify - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Spotify. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify в свете украинского кризиса закрыл свой офис в России, однако на данный момент все еще доступен россиянам, сообщила шведская газета Aftonbladet со ссылкой на письмо компании.

"Spotify закрыла офис в России на неопределенный срок... Но Spotify по-прежнему доступен для российских пользователей", — пишет газета.

Spotify — стриминговый сервис, основанный в 2006 году шведскими бизнесменами Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном, позволяет прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты. В июле 2020 года сервис был запущен в России.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
 
ТехнологииРоссияВ миреШвецияСанкции в отношении РоссииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала