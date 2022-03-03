https://ria.ru/20220303/spotify-1776155586.html

Spotify заявил о закрытии офиса в России, сообщило СМИ

Spotify заявил о закрытии офиса в России, сообщило СМИ - РИА Новости, 03.03.2022

Spotify заявил о закрытии офиса в России, сообщило СМИ

Стриминговый сервис Spotify в свете украинского кризиса закрыл свой офис в России, однако на данный момент все еще доступен россиянам, сообщила шведская газета... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T00:56

2022-03-03T00:56

2022-03-03T00:56

технологии

россия

в мире

швеция

санкции в отношении россии

москва

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify в свете украинского кризиса закрыл свой офис в России, однако на данный момент все еще доступен россиянам, сообщила шведская газета Aftonbladet со ссылкой на письмо компании.Spotify — стриминговый сервис, основанный в 2006 году шведскими бизнесменами Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном, позволяет прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты. В июле 2020 года сервис был запущен в России.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

швеция

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

технологии, россия, в мире, швеция, санкции в отношении россии, москва