https://ria.ru/20220303/spotify-1776155586.html
Spotify заявил о закрытии офиса в России, сообщило СМИ
Spotify заявил о закрытии офиса в России, сообщило СМИ - РИА Новости, 03.03.2022
Spotify заявил о закрытии офиса в России, сообщило СМИ
Стриминговый сервис Spotify в свете украинского кризиса закрыл свой офис в России, однако на данный момент все еще доступен россиянам, сообщила шведская газета... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T00:56
2022-03-03T00:56
2022-03-03T00:56
технологии
россия
в мире
швеция
санкции в отношении россии
москва
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify в свете украинского кризиса закрыл свой офис в России, однако на данный момент все еще доступен россиянам, сообщила шведская газета Aftonbladet со ссылкой на письмо компании.Spotify — стриминговый сервис, основанный в 2006 году шведскими бизнесменами Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном, позволяет прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты. В июле 2020 года сервис был запущен в России.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, в мире, швеция, санкции в отношении россии, москва
Spotify заявил о закрытии офиса в России, сообщило СМИ
Aftonbladet: Spotify заявил о закрытии офиса в России, но сервис доступен россиянам