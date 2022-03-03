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Депутаты Мособлдумы призвали жителей сплотиться вокруг армии и президента

Депутаты Мособлдумы призвали жителей сплотиться вокруг армии и президента - РИА Новости, 03.03.2022

Депутаты Мособлдумы призвали жителей сплотиться вокруг армии и президента

Депутаты всех фракций Мособлдумы в четверг поддержали обращение к жителям Московской области с призывом сплотиться вокруг армии и президента России, сообщается... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:43

2022-03-03T13:43

2022-03-03T13:43

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

признание днр и лнр в россии

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты всех фракций Мособлдумы в четверг поддержали обращение к жителям Московской области с призывом сплотиться вокруг армии и президента России, сообщается на сайте регионального парламента."Депутатам Думы и мне лично поступает множество обращений жителей: они просят моральной поддержки и объяснений. Это понятно и ожидаемо. На нас всех обрушилась массированная вражеская военная пропаганда, поток лжи и фейков. Мы не раз преодолевали различные трудности, выходили победителям из кризисных ситуаций. И сейчас для этого тоже есть все необходимое. Главное – сплотиться вокруг нашей героической армии и нашего президента", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.Также депутаты консолидировано поддержали признание суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, решение президента о проведении специальной военной операции.

https://ria.ru/20220301/bezhentsy-1775726157.html

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Алёна Пава

московская областная дума, московская область (подмосковье), признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию