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Депутаты Мособлдумы призвали жителей сплотиться вокруг армии и президента
Депутаты Мособлдумы призвали жителей сплотиться вокруг армии и президента - РИА Новости, 03.03.2022
Депутаты Мособлдумы призвали жителей сплотиться вокруг армии и президента
Депутаты всех фракций Мособлдумы в четверг поддержали обращение к жителям Московской области с призывом сплотиться вокруг армии и президента России, сообщается... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:43
2022-03-03T13:43
2022-03-03T13:43
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты всех фракций Мособлдумы в четверг поддержали обращение к жителям Московской области с призывом сплотиться вокруг армии и президента России, сообщается на сайте регионального парламента."Депутатам Думы и мне лично поступает множество обращений жителей: они просят моральной поддержки и объяснений. Это понятно и ожидаемо. На нас всех обрушилась массированная вражеская военная пропаганда, поток лжи и фейков. Мы не раз преодолевали различные трудности, выходили победителям из кризисных ситуаций. И сейчас для этого тоже есть все необходимое. Главное – сплотиться вокруг нашей героической армии и нашего президента", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.Также депутаты консолидировано поддержали признание суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, решение президента о проведении специальной военной операции.
https://ria.ru/20220301/bezhentsy-1775726157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, московская область (подмосковье), признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию