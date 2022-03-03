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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220303/splochenie-1776246331.html
Депутаты Мособлдумы призвали жителей сплотиться вокруг армии и президента
Депутаты Мособлдумы призвали жителей сплотиться вокруг армии и президента - РИА Новости, 03.03.2022
Депутаты Мособлдумы призвали жителей сплотиться вокруг армии и президента
Депутаты всех фракций Мособлдумы в четверг поддержали обращение к жителям Московской области с призывом сплотиться вокруг армии и президента России, сообщается... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:43
2022-03-03T13:43
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты всех фракций Мособлдумы в четверг поддержали обращение к жителям Московской области с призывом сплотиться вокруг армии и президента России, сообщается на сайте регионального парламента."Депутатам Думы и мне лично поступает множество обращений жителей: они просят моральной поддержки и объяснений. Это понятно и ожидаемо. На нас всех обрушилась массированная вражеская военная пропаганда, поток лжи и фейков. Мы не раз преодолевали различные трудности, выходили победителям из кризисных ситуаций. И сейчас для этого тоже есть все необходимое. Главное – сплотиться вокруг нашей героической армии и нашего президента", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.Также депутаты консолидировано поддержали признание суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, решение президента о проведении специальной военной операции.
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московская областная дума, московская область (подмосковье), признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
13:43 03.03.2022
 

Депутаты Мособлдумы призвали жителей сплотиться вокруг армии и президента

© Фото : Московская областная ДумаЗаседание Московской областной Думы
Заседание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Московская областная Дума
Заседание Московской областной Думы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты всех фракций Мособлдумы в четверг поддержали обращение к жителям Московской области с призывом сплотиться вокруг армии и президента России, сообщается на сайте регионального парламента.
"Депутатам Думы и мне лично поступает множество обращений жителей: они просят моральной поддержки и объяснений. Это понятно и ожидаемо. На нас всех обрушилась массированная вражеская военная пропаганда, поток лжи и фейков. Мы не раз преодолевали различные трудности, выходили победителям из кризисных ситуаций. И сейчас для этого тоже есть все необходимое. Главное – сплотиться вокруг нашей героической армии и нашего президента", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
Также депутаты консолидировано поддержали признание суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, решение президента о проведении специальной военной операции.
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)Признание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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