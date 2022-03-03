https://ria.ru/20220303/spetsprogramma-1776309451.html
Минэкономики ФРГ запустило кредитную программу из-за антироссийских санкций
Минэкономики ФРГ запустило кредитную программу из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 03.03.2022
Минэкономики ФРГ запустило кредитную программу из-за антироссийских санкций
Об открытии специальной кредитной программы для немецких предприятий, затронутых санкциями против РФ, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:04
2022-03-03T17:04
2022-03-03T17:04
в мире
германия
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg
БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Об открытии специальной кредитной программы для немецких предприятий, затронутых санкциями против РФ, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Правительство заранее подготовило различные меры поддержки, есть инвестиционные гарантии для немецких компаний, которые инвестировали в России почти 20 миллиардов (евро - ред), 7,4 миллиарда евро застрахованы через инвестгарантии. Это своего рода услуга страхования… Помимо этого мы откроем кредитную программу… чтобы предприятия… смогли выиграть от хороший процентных ставок государства, долгих сроков кредитования и многих вариантов срока возврата", - сказал Хабек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/uscherb-1776300692.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_333d79b43a29250e5d064c3daacdfab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, санкции в отношении россии
Минэкономики ФРГ запустило кредитную программу из-за антироссийских санкций
Минэкономики Германии запустило кредитную спецпрограмму из-за антироссийских санкций