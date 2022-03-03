https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776355955.html
Спецоперация на Украине идет строго по плану, заявил Путин
Спецоперация на Украине идет строго по плану, заявил Путин - РИА Новости, 03.03.2022
Спецоперация на Украине идет строго по плану, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются, заявил президент России... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:05
2022-03-03T20:05
2022-03-03T20:20
обострение ситуации в днр и лнр
украина
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
совет безопасности оон
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются, заявил президент России Владимир Путин."Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Министр обороны доложит сейчас подробно", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/vyplata-1776354860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, совет безопасности оон, безопасность
20:05 03.03.2022 (обновлено: 20:20 03.03.2022)
Спецоперация на Украине идет строго по плану, заявил Путин
Путин заявил, что спецоперация на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком