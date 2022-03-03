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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776355955.html
Спецоперация на Украине идет строго по плану, заявил Путин
Спецоперация на Украине идет строго по плану, заявил Путин - РИА Новости, 03.03.2022
Спецоперация на Украине идет строго по плану, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются, заявил президент России... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:05
2022-03-03T20:20
обострение ситуации в днр и лнр
украина
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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вооруженные силы рф
совет безопасности оон
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются, заявил президент России Владимир Путин."Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Министр обороны доложит сейчас подробно", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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украина, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, совет безопасности оон, безопасность
20:05 03.03.2022 (обновлено: 20:20 03.03.2022)
 
Спецоперация на Украине идет строго по плану, заявил Путин

Путин заявил, что спецоперация на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска
Военнослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются, заявил президент России Владимир Путин.
"Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Министр обороны доложит сейчас подробно", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ.
Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: ВС России сражаются, чтобы никто не угрожал безопасности страны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСовет Безопасности ООНБезопасность
 
 
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