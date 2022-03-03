https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776355955.html

Спецоперация на Украине идет строго по плану, заявил Путин

Спецоперация на Украине идет строго по плану, заявил Путин - РИА Новости, 03.03.2022

Спецоперация на Украине идет строго по плану, заявил Путин

Специальная военная операция на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются, заявил президент России... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:05

2022-03-03T20:05

2022-03-03T20:20

обострение ситуации в днр и лнр

украина

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

совет безопасности оон

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются, заявил президент России Владимир Путин."Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Министр обороны доложит сейчас подробно", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/vyplata-1776354860.html

украина

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, совет безопасности оон, безопасность