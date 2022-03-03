https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776353740.html

Путин рассказал о ходе спецоперации на Украине

Путин рассказал о ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Путин рассказал о ходе спецоперации на Украине

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины идет в строгом соответствии с графиком, а все поставленные задачи успешно решаются, заявил Владимир... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-03T19:56

2022-03-03T19:56

2022-03-04T00:03

владимир путин

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины идет в строгом соответствии с графиком, а все поставленные задачи успешно решаются, заявил Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.По его словам, и российские военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм."Отмечу личный состав сотой мотострелковой бригады, действующей на донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет", — указал Путин.При этом президент заявил, что националисты и иностранные наемники на Украине прикрываются мирными жителями как живым щитом. Как пояснил российский лидер, есть "абсолютно объективные данные фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов".В частности, в Северодонецке, Лисичанске и других городах жителей многоквартирных домов сгоняют в средние этажи зданий, а в нижних "проламывают окна и стены, выставляют там тяжелую технику, пушки, танки загоняют, <...> на крышах и на верхних этажах расставляют пулеметы и снайперов", отметил Путин.В свою очередь, российские солдаты стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине, подчеркнул глава государства."Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну: националисты не дают этого сделать", — заметил Путин.По его словам, сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий на Украине, но националисты держат их в заложниках.Глава государства сообщил, что всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, перечислят предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие более семи миллионов рублей. Также ежемесячно будет выплачиваться компенсация каждому члену семьи погибшего."Но кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере пяти миллионов рублей", — добавил президент.Раненые получат страховку и единовременное пособие. Если военного, проходящего службу по контракту, признают негодным из-за ранения, он получит разово два миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию. Также, по его словам, раненые получат дополнительную выплату в три миллиона рублей.Президент также подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, который во время военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков."В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают", — отметил Путин.Президент и оперативные члены Совбеза почтили память погибших российских бойцов минутой молчания. По данным Минобороны на 2 марта, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных, 1597 ранены. С украинской стороны потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными, указали в ведомстве."Мы будем всегда помнить наших павших боевых товарищей, сделаем все, чтобы поддержать их семьи, их детей — дать им образование, поддержать родных и близких. Прошу почтить память наших воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине", — сказал президент.Президент 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/rossiya-1776341003.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220303/narod-1776354059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Все поставленные задачи решаются" – Путин о ходе военной операции в Украине ПУТИН: СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ, В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ 2022-03-03T19:56 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин