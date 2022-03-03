https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776239913.html

Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Лавров

Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Лавров

Москва готова к переговорам с Киевом, но будет продолжать операцию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:22

2022-03-03T13:22

2022-03-03T15:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Москва готова к переговорам с Киевом, но будет продолжать операцию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Россия настроена обсуждать гарантии безопасности Украины и всей Европы, как раз сейчас идет очередной телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, добавил Лавров.При этом в Москве не исключают, что США влияют на Киев в вопросе переговоров, что лишь затягивает процесс."Когда-то мы, наверное, должны будем все-таки договариваться, <...> только равноправный диалог, а к этому наши западные коллеги не готовы", — считает министр.Глава российского МИД отдельно остановился на теме ядерной войны, отметив, что она выгодна Западу для нагнетания русофобии.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, сергей лавров