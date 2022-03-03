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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776239913.html
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Лавров
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Лавров
Москва готова к переговорам с Киевом, но будет продолжать операцию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:22
2022-03-03T15:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Москва готова к переговорам с Киевом, но будет продолжать операцию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Россия настроена обсуждать гарантии безопасности Украины и всей Европы, как раз сейчас идет очередной телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, добавил Лавров.При этом в Москве не исключают, что США влияют на Киев в вопросе переговоров, что лишь затягивает процесс."Когда-то мы, наверное, должны будем все-таки договариваться, &lt;...&gt; только равноправный диалог, а к этому наши западные коллеги не готовы", — считает министр.Глава российского МИД отдельно остановился на теме ядерной войны, отметив, что она выгодна Западу для нагнетания русофобии.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, сергей лавров
13:22 03.03.2022 (обновлено: 15:02 03.03.2022)
 
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия продолжит операцию на Украине, чтобы уничтожить угрожающую инфраструктуру

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Москва готова к переговорам с Киевом, но будет продолжать операцию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности России", — сказал он в интервью российским и иностранным СМИ.
Россия настроена обсуждать гарантии безопасности Украины и всей Европы, как раз сейчас идет очередной телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, добавил Лавров.
При этом в Москве не исключают, что США влияют на Киев в вопросе переговоров, что лишь затягивает процесс.
"Когда-то мы, наверное, должны будем все-таки договариваться, <...> только равноправный диалог, а к этому наши западные коллеги не готовы", — считает министр.
Глава российского МИД отдельно остановился на теме ядерной войны, отметив, что она выгодна Западу для нагнетания русофобии.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияСергей Лавров
 
 
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