https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776233432.html

Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением

Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что операция на Украине - вынужденное решение, потому, что на Западе Россию не слышали. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:03

2022-03-03T13:03

2022-03-03T13:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что операция на Украине - вынужденное решение, потому, что на Западе Россию не слышали."Это вынужденное решение потому, что нас просто не слышали (на Западе) и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается, с 1991 года", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776238467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сергей лавров