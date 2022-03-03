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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776233432.html
Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением
Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что операция на Украине - вынужденное решение, потому, что на Западе Россию не слышали. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:03
2022-03-03T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что операция на Украине - вынужденное решение, потому, что на Западе Россию не слышали."Это вынужденное решение потому, что нас просто не слышали (на Западе) и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается, с 1991 года", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776238467.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров
13:03 03.03.2022 (обновлено: 13:34 03.03.2022)
 
Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением

Глава МИД Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что операция на Украине - вынужденное решение, потому, что на Западе Россию не слышали.
"Это вынужденное решение потому, что нас просто не слышали (на Западе) и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается, с 1991 года", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
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