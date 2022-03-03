https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776233432.html
Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением
Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что операция на Украине - вынужденное решение, потому, что на Западе Россию не слышали. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:03
2022-03-03T13:03
2022-03-03T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что операция на Украине - вынужденное решение, потому, что на Западе Россию не слышали."Это вынужденное решение потому, что нас просто не слышали (на Западе) и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается, с 1991 года", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776238467.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, сергей лавров
13:03 03.03.2022 (обновлено: 13:34 03.03.2022)
Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением
Глава МИД Лавров назвал спецоперацию на Украине вынужденным решением