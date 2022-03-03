https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776184091.html

ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции

ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции - РИА Новости, 03.03.2022

ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции

Вооруженные силы России за неделю уничтожили более 1600 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:59

2022-03-03T09:59

2022-03-03T10:36

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России за неделю уничтожили более 1600 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Также ликвидированы 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.В результате удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет, добавили в ведомстве.Российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР. Кроме того, от националистических батальонов освободили город Балаклея.В Бородянке, где украинские националисты размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно выйти через коридор в направлении Берестянки, препятствий нет, рассказали в Минобороны.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Утренний брифинг Игоря Конашенкова В результате удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России, жертв и разрушений жилых домов нет. Российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР, освобожден от националистических батальонов город Балаклея. 2022-03-03T09:59 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков