https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776184091.html
ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции
ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции - РИА Новости, 03.03.2022
ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции
Вооруженные силы России за неделю уничтожили более 1600 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:59
2022-03-03T09:59
2022-03-03T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России за неделю уничтожили более 1600 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Также ликвидированы 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.В результате удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет, добавили в ведомстве.Российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР. Кроме того, от националистических батальонов освободили город Балаклея.В Бородянке, где украинские националисты размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно выйти через коридор в направлении Берестянки, препятствий нет, рассказали в Минобороны.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776190894_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_741a8d60eb097006844584b8c54e7d43.jpg
Утренний брифинг Игоря Конашенкова
В результате удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России, жертв и разрушений жилых домов нет. Российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР, освобожден от националистических батальонов город Балаклея.
2022-03-03T09:59
true
PT2M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
09:59 03.03.2022 (обновлено: 10:36 03.03.2022)
ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции
Представитель МО Конашенков: ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России за неделю уничтожили более 1600 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ
, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационных станций", — сказал он.
Также ликвидированы 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.
В результате удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет, добавили в ведомстве.
Российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР. Кроме того, от националистических батальонов освободили город Балаклея.
В Бородянке, где украинские националисты размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно выйти через коридор в направлении Берестянки, препятствий нет, рассказали в Минобороны.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.