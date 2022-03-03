https://ria.ru/20220303/sobaki-1776297208.html

Хозяев собак предупредили об опасности выгула у водоемов в Москве

Хозяев собак предупредили об опасности выгула у водоемов в Москве - РИА Новости, 03.03.2022

Хозяев собак предупредили об опасности выгула у водоемов в Москве

Спускать с поводка собак вблизи водоемов в Москве опасно из-за тонкого льда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:23

2022-03-03T16:23

2022-03-03T16:23

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Спускать с поводка собак вблизи водоемов в Москве опасно из-за тонкого льда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Несчастный случай со счастливым концом произошел в этом году в районе дома 22 на Затонной улице Южного административного округа. Во время прогулки собака выбежала на водоем и провалилась под лед. Хозяин бросился на помощь любимцу, но и сам оказался в ледяной воде", - говорится в сообщении.Отмечается, что на помощь пришли специалисты поисково-спасательной станции "Кожухово" Сергей Ряузов, Виктор Бабаев и Роман Ульянов. С помощью спасательного снаряжения они вытянули провалившихся на крепкий лед."Напоминаем: лед на водоемах уже очень хрупкий. Выход на него может стать причиной несчастного случая. Просим горожан быть внимательными во время прогулок с домашними животными: не спускать собак с поводка вблизи водоемов. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220302/pavodok-1776073357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

собаки, лед, москва, городское хозяйство москвы