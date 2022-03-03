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Хозяев собак предупредили об опасности выгула у водоемов в Москве
Хозяев собак предупредили об опасности выгула у водоемов в Москве - РИА Новости, 03.03.2022
Хозяев собак предупредили об опасности выгула у водоемов в Москве
Спускать с поводка собак вблизи водоемов в Москве опасно из-за тонкого льда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:23
2022-03-03T16:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
собаки
лед
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Спускать с поводка собак вблизи водоемов в Москве опасно из-за тонкого льда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Несчастный случай со счастливым концом произошел в этом году в районе дома 22 на Затонной улице Южного административного округа. Во время прогулки собака выбежала на водоем и провалилась под лед. Хозяин бросился на помощь любимцу, но и сам оказался в ледяной воде", - говорится в сообщении.Отмечается, что на помощь пришли специалисты поисково-спасательной станции "Кожухово" Сергей Ряузов, Виктор Бабаев и Роман Ульянов. С помощью спасательного снаряжения они вытянули провалившихся на крепкий лед."Напоминаем: лед на водоемах уже очень хрупкий. Выход на него может стать причиной несчастного случая. Просим горожан быть внимательными во время прогулок с домашними животными: не спускать собак с поводка вблизи водоемов. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112", - дополняется в сообщении.
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собаки, лед, москва, городское хозяйство москвы
16:23 03.03.2022
 

Хозяев собак предупредили об опасности выгула у водоемов в Москве

© РИА НовостиРека
Река - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости
Река
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Спускать с поводка собак вблизи водоемов в Москве опасно из-за тонкого льда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Несчастный случай со счастливым концом произошел в этом году в районе дома 22 на Затонной улице Южного административного округа. Во время прогулки собака выбежала на водоем и провалилась под лед. Хозяин бросился на помощь любимцу, но и сам оказался в ледяной воде", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на помощь пришли специалисты поисково-спасательной станции "Кожухово" Сергей Ряузов, Виктор Бабаев и Роман Ульянов. С помощью спасательного снаряжения они вытянули провалившихся на крепкий лед.
"Напоминаем: лед на водоемах уже очень хрупкий. Выход на него может стать причиной несчастного случая. Просим горожан быть внимательными во время прогулок с домашними животными: не спускать собак с поводка вблизи водоемов. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизнисобакиледМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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