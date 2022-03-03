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США обвинили Кремль в "наступлении" на свободу СМИ в России
США обвинили Кремль в "наступлении" на свободу СМИ в России - РИА Новости, 03.03.2022
США обвинили Кремль в "наступлении" на свободу СМИ в России
Кремль ведет "наступление на свободу СМИ и правду" в России, а "сокрытие правды" усиливается, следует из заявления Госдепартамента США. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T06:43
2022-03-03T10:35
в мире
государственный департамент сша
сша
россия
владимир путин
киев
вооруженные силы рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Кремль ведет "наступление на свободу СМИ и правду" в России, а "сокрытие правды" усиливается, следует из заявления Госдепартамента США.В заявлении отмечается, что, по мнению руководства США, ограничение доступа к радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь"* является "необоснованным".Во вторник Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины.В ведомстве также призвали Россию вывести войска с территории Украины и завершить спецоперацию.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке Вооруженных сил Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20220302/dzyadko-1776090268.html
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в мире, государственный департамент сша, сша, россия, владимир путин, киев, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вашингтон
06:43 03.03.2022 (обновлено: 10:35 03.03.2022)
 
США обвинили Кремль в "наступлении" на свободу СМИ в России

Госдеп США обвинил Кремль в "наступлении" на свободу СМИ и правду в России

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Кремль ведет "наступление на свободу СМИ и правду" в России, а "сокрытие правды" усиливается, следует из заявления Госдепартамента США.

"Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются", — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что, по мнению руководства США, ограничение доступа к радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь"* является "необоснованным".
Во вторник Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины.
В ведомстве также призвали Россию вывести войска с территории Украины и завершить спецоперацию.
Тихон Дзядко - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 17:12
Главред "Дождя"* Дзядко решил покинуть Россию
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке Вооруженных сил Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
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В миреГосударственный департамент СШАСШАРоссияВладимир ПутинКиевВооруженные силы РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Вашингтон
 
 
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