https://ria.ru/20220303/skoda-1776266993.html

Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в России

Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в России - РИА Новости, 03.03.2022

Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в России

В связи с событиями на Украине чешский концерн Skoda Auto приостанавливает всю свою деятельность на территории РФ, включая производство на двух своих заводах и... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:42

2022-03-03T14:42

2022-03-03T14:42

экономика

владимир путин

сша

россия

нижний новгород

skoda auto

skoda

volkswagen group

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ПРАГА, 3 мар – РИА Новости. В связи с событиями на Украине чешский концерн Skoda Auto приостанавливает всю свою деятельность на территории РФ, включая производство на двух своих заводах и экспорт машин в РФ, говорится в заявлении фирмы Skoda Auto, о котором сообщила в четверг журналистам ее пресс-секретарь Симона Гавликова."Приостановкой деловой деятельности в РФ совет директоров группы Volkswagen реагирует на общую ситуацию, которая характеризуется значительной неопределенностью и сбоями", - сказала Гавликова.Российский рынок является для Skoda Auto одним из важнейших. В 2021 году РФ доля концерна была вторым по величине рынком сбыта, здесь было продано 90 400 автомобилей. В России Skoda Auto выпускает модели Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq. Три модели выпускаются на заводе фирмы в Нижнем Новгороде, Rapid выпускается на заводе в Калуге.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

https://ria.ru/20220303/suzuki-1776244885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, сша, россия, нижний новгород, skoda auto, skoda, volkswagen group, авто