https://ria.ru/20220303/skoda-1776266993.html
Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в России
Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в России - РИА Новости, 03.03.2022
Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в России
В связи с событиями на Украине чешский концерн Skoda Auto приостанавливает всю свою деятельность на территории РФ, включая производство на двух своих заводах и... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:42
2022-03-03T14:42
2022-03-03T14:42
экономика
владимир путин
сша
россия
нижний новгород
skoda auto
skoda
volkswagen group
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ПРАГА, 3 мар – РИА Новости. В связи с событиями на Украине чешский концерн Skoda Auto приостанавливает всю свою деятельность на территории РФ, включая производство на двух своих заводах и экспорт машин в РФ, говорится в заявлении фирмы Skoda Auto, о котором сообщила в четверг журналистам ее пресс-секретарь Симона Гавликова."Приостановкой деловой деятельности в РФ совет директоров группы Volkswagen реагирует на общую ситуацию, которая характеризуется значительной неопределенностью и сбоями", - сказала Гавликова.Российский рынок является для Skoda Auto одним из важнейших. В 2021 году РФ доля концерна была вторым по величине рынком сбыта, здесь было продано 90 400 автомобилей. В России Skoda Auto выпускает модели Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq. Три модели выпускаются на заводе фирмы в Нижнем Новгороде, Rapid выпускается на заводе в Калуге.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://ria.ru/20220303/suzuki-1776244885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, сша, россия, нижний новгород, skoda auto, skoda, volkswagen group, авто
Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в России
Чешский концерн Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в РФ – пресс-секретарь