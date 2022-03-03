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Липецкая область
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Губернатор Липецкой области создал антикризисный штаб
Губернатор Липецкой области создал антикризисный штаб - РИА Новости, 03.03.2022
Губернатор Липецкой области создал антикризисный штаб
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сформировал антикризисный штаб региона и провел его первое заседание, сообщили в пресс-службе областной... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:14
2022-03-03T15:14
липецкая область
признание днр и лнр в россии
липецкая область
игорь артамонов
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЛИПЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сформировал антикризисный штаб региона и провел его первое заседание, сообщили в пресс-службе областной администрации.В пресс-службе отметили, что в ходе заседания губернатор заслушал своих заместителей и поручил им разработать план поддержки экономики, ежедневно мониторить цены на продовольствие и ситуацию на рынке труда, поставить на особый контроль вопросы обеспечения продовольственной безопасности.Также глава региона поручил усилить наблюдение за ходом строительства объектов в рамках нацпроектов, федеральных и региональных программ."Строительство школ, детских садов, поликлиник, больниц не должно останавливаться", - подчеркнул Артамонов.
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признание днр и лнр в россии, липецкая область, игорь артамонов, эвакуация жителей днр и лнр в россию
15:14 03.03.2022
 

Губернатор Липецкой области создал антикризисный штаб

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сформировал антикризисный штаб региона и провел его первое заседание, сообщили в пресс-службе областной администрации.
"Заседания штаба будем проводить ежедневно. Потребительский рынок, запасы товаров, строительная сфера, сельское хозяйство - нам предстоит обсуждать все направления нашей работы и принимать оперативные решения. Необходимо сохранить стабильную экономическую ситуацию в области", - сказал Артамонов.
В пресс-службе отметили, что в ходе заседания губернатор заслушал своих заместителей и поручил им разработать план поддержки экономики, ежедневно мониторить цены на продовольствие и ситуацию на рынке труда, поставить на особый контроль вопросы обеспечения продовольственной безопасности.
Также глава региона поручил усилить наблюдение за ходом строительства объектов в рамках нацпроектов, федеральных и региональных программ.
"Строительство школ, детских садов, поликлиник, больниц не должно останавливаться", - подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛипецкая областьИгорь АртамоновЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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