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Губернатор Липецкой области создал антикризисный штаб
Губернатор Липецкой области создал антикризисный штаб - РИА Новости, 03.03.2022
Губернатор Липецкой области создал антикризисный штаб
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сформировал антикризисный штаб региона и провел его первое заседание, сообщили в пресс-службе областной... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:14
2022-03-03T15:14
2022-03-03T15:14
липецкая область
признание днр и лнр в россии
липецкая область
игорь артамонов
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЛИПЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сформировал антикризисный штаб региона и провел его первое заседание, сообщили в пресс-службе областной администрации.В пресс-службе отметили, что в ходе заседания губернатор заслушал своих заместителей и поручил им разработать план поддержки экономики, ежедневно мониторить цены на продовольствие и ситуацию на рынке труда, поставить на особый контроль вопросы обеспечения продовольственной безопасности.Также глава региона поручил усилить наблюдение за ходом строительства объектов в рамках нацпроектов, федеральных и региональных программ."Строительство школ, детских садов, поликлиник, больниц не должно останавливаться", - подчеркнул Артамонов.
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липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, липецкая область, игорь артамонов, эвакуация жителей днр и лнр в россию
ЛИПЕЦК, 3 мар - РИА Новости.
Глава администрации Липецкой области
Игорь Артамонов сформировал антикризисный штаб региона и провел его первое заседание, сообщили в пресс-службе областной администрации.
"Заседания штаба будем проводить ежедневно. Потребительский рынок, запасы товаров, строительная сфера, сельское хозяйство - нам предстоит обсуждать все направления нашей работы и принимать оперативные решения. Необходимо сохранить стабильную экономическую ситуацию в области", - сказал Артамонов.
В пресс-службе отметили, что в ходе заседания губернатор заслушал своих заместителей и поручил им разработать план поддержки экономики, ежедневно мониторить цены на продовольствие и ситуацию на рынке труда, поставить на особый контроль вопросы обеспечения продовольственной безопасности.
Также глава региона поручил усилить наблюдение за ходом строительства объектов в рамках нацпроектов, федеральных и региональных программ.
"Строительство школ, детских садов, поликлиник, больниц не должно останавливаться", - подчеркнул Артамонов.