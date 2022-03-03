https://ria.ru/20220303/shtab-1776277401.html

Губернатор Липецкой области создал антикризисный штаб

Губернатор Липецкой области создал антикризисный штаб - РИА Новости, 03.03.2022

Губернатор Липецкой области создал антикризисный штаб

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сформировал антикризисный штаб региона и провел его первое заседание, сообщили в пресс-службе областной... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:14

2022-03-03T15:14

2022-03-03T15:14

липецкая область

признание днр и лнр в россии

липецкая область

игорь артамонов

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ЛИПЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сформировал антикризисный штаб региона и провел его первое заседание, сообщили в пресс-службе областной администрации.В пресс-службе отметили, что в ходе заседания губернатор заслушал своих заместителей и поручил им разработать план поддержки экономики, ежедневно мониторить цены на продовольствие и ситуацию на рынке труда, поставить на особый контроль вопросы обеспечения продовольственной безопасности.Также глава региона поручил усилить наблюдение за ходом строительства объектов в рамках нацпроектов, федеральных и региональных программ."Строительство школ, детских садов, поликлиник, больниц не должно останавливаться", - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775100877.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

признание днр и лнр в россии, липецкая область, игорь артамонов, эвакуация жителей днр и лнр в россию