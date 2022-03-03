Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/shreder-1776339768.html
Шредеру пригрозили исключением из партии из-за связей с Россией
Шредеру пригрозили исключением из партии из-за связей с Россией - РИА Новости, 03.03.2022
Шредеру пригрозили исключением из партии из-за связей с Россией
Экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии в случае сохранения им деловых связей с Россией. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:54
2022-03-03T19:09
россия
германия
в мире
владимир путин
украина
герхард шредер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756676813_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_b022755ccb0edac6a92c815fb78ec4cd.jpg
БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии в случае сохранения им деловых связей с Россией."Если Шредер останется на зарплате у (президента России Владимира) Путина, он не сможет остаться в СДПГ. Точка", - заявила в Twitter заместитель председателя СДПГ и вице-премьер федеральной земли Саар Анке Релингер.С аналогичным заявлением ранее выступила председатель молодежной организации СДПГ Juso Джессика Розенталь. Сопредседатели СДПГ Ларс Клингбейл и Саския Эскен также выдвинули бывшему канцлеру ультиматум об уходе с постов в российских госкомпаниях.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/spetsprogramma-1776309451.html
https://ria.ru/20220303/uscherb-1776300692.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756676813_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_e8d34e7c367357acc5022fd7fbb0c070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, в мире, владимир путин, украина, герхард шредер
18:54 03.03.2022 (обновлено: 19:09 03.03.2022)
 
Шредеру пригрозили исключением из партии из-за связей с Россией

Экс-канцлеру ФРГ Шредеру пригрозили исключением из партии из-за деловых связей с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне
Председатель совета директоров компании Роснефть Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии в случае сохранения им деловых связей с Россией.
"Если Шредер останется на зарплате у (президента России Владимира) Путина, он не сможет остаться в СДПГ. Точка", - заявила в Twitter заместитель председателя СДПГ и вице-премьер федеральной земли Саар Анке Релингер.
Евро - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:04
Минэкономики ФРГ запустило кредитную программу из-за антироссийских санкций
С аналогичным заявлением ранее выступила председатель молодежной организации СДПГ Juso Джессика Розенталь. Сопредседатели СДПГ Ларс Клингбейл и Саския Эскен также выдвинули бывшему канцлеру ультиматум об уходе с постов в российских госкомпаниях.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:35
В Германии заявили о желании нанести ущерб Путину
 
РоссияГерманияВ миреВладимир ПутинУкраинаГерхард Шредер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала