https://ria.ru/20220303/shreder-1776339768.html

Шредеру пригрозили исключением из партии из-за связей с Россией

Шредеру пригрозили исключением из партии из-за связей с Россией - РИА Новости, 03.03.2022

Шредеру пригрозили исключением из партии из-за связей с Россией

Экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии в случае сохранения им деловых связей с Россией. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:54

2022-03-03T18:54

2022-03-03T19:09

россия

германия

в мире

владимир путин

украина

герхард шредер

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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии в случае сохранения им деловых связей с Россией."Если Шредер останется на зарплате у (президента России Владимира) Путина, он не сможет остаться в СДПГ. Точка", - заявила в Twitter заместитель председателя СДПГ и вице-премьер федеральной земли Саар Анке Релингер.С аналогичным заявлением ранее выступила председатель молодежной организации СДПГ Juso Джессика Розенталь. Сопредседатели СДПГ Ларс Клингбейл и Саския Эскен также выдвинули бывшему канцлеру ультиматум об уходе с постов в российских госкомпаниях.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/spetsprogramma-1776309451.html

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776300692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, германия, в мире, владимир путин, украина, герхард шредер