18:54 03.03.2022 (обновлено: 19:09 03.03.2022)
Шредеру пригрозили исключением из партии из-за связей с Россией
Экс-канцлеру ФРГ Шредеру пригрозили исключением из партии из-за деловых связей с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне
Председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне
БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии в случае сохранения им деловых связей с Россией.
"Если Шредер останется на зарплате у (президента России Владимира) Путина, он не сможет остаться в СДПГ. Точка", - заявила в Twitter заместитель председателя СДПГ и вице-премьер федеральной земли Саар Анке Релингер.
С аналогичным заявлением ранее выступила председатель молодежной организации СДПГ Juso Джессика Розенталь. Сопредседатели СДПГ Ларс Клингбейл и Саския Эскен также выдвинули бывшему канцлеру ультиматум об уходе с постов в российских госкомпаниях.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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