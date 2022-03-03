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Четыре иностранца покинули совет директоров "Северстали"
Четыре иностранца покинули совет директоров "Северстали" - РИА Новости, 03.03.2022
Четыре иностранца покинули совет директоров "Северстали"
Совет директоров "Северстали" из за текущей геополитической ситуации покинули Сакари Тамминен, Филипп Дайер, Алун Боуэн и Агнес Риттер, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:59
2022-03-03T11:59
северсталь (металлургическая компания)
россия
экономика
владимир путин
алексей мордашов
александр шевелев
сша
евросоюз
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совет директоров "Северстали" из за текущей геополитической ситуации покинули Сакари Тамминен, Филипп Дайер, Алун Боуэн и Агнес Риттер, говорится в сообщении компании."Северсталь" уведомляет, что независимые директора компании Сакари Тамминен, Филипп Дайер и Алун Боуэн вышли из состава совета директоров. Исполнительный директор Агнес Риттер также вышла из состава совета директоров. Эти отставки вступают в силу со 2 марта 2022 года", - отмечается в сообщении."Я с сожалением сообщаю нашим акционерам, что в свете нынешней геополитической ситуации Сакари Тамминен, Филипп Дайер, Алун Боуэн и Агнес Риттер решили уйти из совета директоров "Северстали". Они были основными членами команды правления в течение многих лет, и я хотел бы поблагодарить их за их компетентность и ценный вклад в наш бизнес", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Северстали" Александра Шевелева.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний. Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, в том числе основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова."Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. В 2021 году "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3%, до 11,647 миллиона тонн.
https://ria.ru/20220301/sheremetevo-1775759981.html
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северсталь (металлургическая компания), россия, экономика, владимир путин, алексей мордашов, александр шевелев, сша, евросоюз
11:59 03.03.2022
 
Четыре иностранца покинули совет директоров "Северстали"

Четыре иностранца вышли из совета директоров "Северстали"

© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкРабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината
Рабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Коркка
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Рабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совет директоров "Северстали" из за текущей геополитической ситуации покинули Сакари Тамминен, Филипп Дайер, Алун Боуэн и Агнес Риттер, говорится в сообщении компании.
"Северсталь" уведомляет, что независимые директора компании Сакари Тамминен, Филипп Дайер и Алун Боуэн вышли из состава совета директоров. Исполнительный директор Агнес Риттер также вышла из состава совета директоров. Эти отставки вступают в силу со 2 марта 2022 года", - отмечается в сообщении.
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"Я с сожалением сообщаю нашим акционерам, что в свете нынешней геополитической ситуации Сакари Тамминен, Филипп Дайер, Алун Боуэн и Агнес Риттер решили уйти из совета директоров "Северстали". Они были основными членами команды правления в течение многих лет, и я хотел бы поблагодарить их за их компетентность и ценный вклад в наш бизнес", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Северстали" Александра Шевелева.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний. Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, в том числе основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова.
"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. В 2021 году "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3%, до 11,647 миллиона тонн.
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Северсталь (металлургическая компания)РоссияЭкономикаВладимир ПутинАлексей МордашовАлександр ШевелевСШАЕвросоюз
 
 
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