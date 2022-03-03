https://ria.ru/20220303/severodonetsk-1776315753.html

ВСУ не выпускают жителей Северодонецка из города, сообщил очевидец

ВСУ не выпускают жителей Северодонецка из города, сообщил очевидец - РИА Новости, 03.03.2022

ВСУ не выпускают жителей Северодонецка из города, сообщил очевидец

Украинские войска не выпускают мирных жителей из подконтрольного Киеву Северодонецка, к которому уже подступили силы Луганской народной республики. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:25

2022-03-03T17:25

2022-03-03T18:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

северодонецк

луганская область

вооруженные силы рф

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СЧАСТЬЕ (Луганская народная республика), 3 мар - РИА Новости. Украинские войска не выпускают мирных жителей из подконтрольного Киеву Северодонецка, к которому уже подступили силы Луганской народной республики.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских военных в минировании складов с аммиаком в Северодонецке Луганской области. Вырвавшиеся из подконтрольного Киеву города Северодонецка сообщают о технике украинских силовиков во дворах жилых домов."Там вроде как завод украинцы заминировали и держат людей. Украина не выпускает по (гуманитарному - ред.) коридору. Мы прорывались очень сложно, с горем пополам, еле выскочили через трупы, еле выехали… Слава Богу…", - рассказал корреспонденту РИА Новости местный житель Андрей.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/severodonetsk-1776312132.html

https://ria.ru/20220303/lnr-1776183593.html

донецкая народная республика

северодонецк

луганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинские войска не выпускают жителей Северодонецка из города, рассказал очевидец Украинские войска не выпускают жителей Северодонецка из города, рассказал очевидец 2022-03-03T17:25 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, северодонецк, луганская область, вооруженные силы рф