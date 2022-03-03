https://ria.ru/20220303/severodonetsk-1776312132.html

Вырвавшиеся из Северодонецка на Украине сообщили о технике ВСУ во дворах

Вырвавшиеся из Северодонецка на Украине сообщили о технике ВСУ во дворах - РИА Новости, 03.03.2022

Вырвавшиеся из Северодонецка на Украине сообщили о технике ВСУ во дворах

Вырвавшиеся из подконтрольного Киеву города Северодонецка люди сообщают о технике украинских войск во дворах жилых домов. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:12

2022-03-03T17:12

2022-03-03T21:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

северодонецк

луганская область

вооруженные силы рф

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СЧАСТЬЕ (Луганская народная республика), 3 мар - РИА Новости. Вырвавшиеся из подконтрольного Киеву города Северодонецка люди сообщают о технике украинских войск во дворах жилых домов.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко обвинил украинских военных в минировании складов с аммиаком в подконтрольном Киеву городе Северодонецк Луганской области."Я оттуда выезжал, мы три дня в подвале отсидели, два дня конкретно мы спали там с детьми. Полностью стоят танки, полностью стоят пушки - между домами стоят. И (когда - ред.) мы уже уезжали, начинали стрелять", - рассказал корреспонденту РИА Новости местный житель Андрей.Он дополнил, что по сообщениям оставшихся в городе знакомых, люди остаются в подвалах.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/vsu-1775397899.html

https://ria.ru/20220303/lnr-1776183593.html

донецкая народная республика

северодонецк

луганская область

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Житель Донбасса рассказал, как украинские войска размещали РСЗО в жилых массивах Житель Донбасса рассказал, как украинские войска размещали РСЗО в жилых массивах 2022-03-03T17:12 true PT0M33S

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, северодонецк, луганская область, вооруженные силы рф