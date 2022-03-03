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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Сербия эвакуировала сотрудников посольства из Киева в Белград
Сербия эвакуировала сотрудников посольства из Киева в Белград - РИА Новости, 03.03.2022
Сербия эвакуировала сотрудников посольства из Киева в Белград
Сотрудники посольства Сербии эвакуированы с Украины в Белград в свете событий в стране, сообщил сербский МИД. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:29
2022-03-03T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
сербия
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Сотрудники посольства Сербии эвакуированы с Украины в Белград в свете событий в стране, сообщил сербский МИД."Посольство Сербии на Украине ради защиты безопасности наших сотрудников сегодня было временно закрыто, а сотрудники дипломатическо-консульского представительства до появления условий для возвращения продолжать работу из Белграда", - сообщило министерство иностранных дел."С Украины выехало трое дипломатов и еще один сотрудник посольства, они безопасно эвакуировались", - говорится в сообщении сербского ведомства.
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сербия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
16:29 03.03.2022 (обновлено: 17:06 03.03.2022)
 
Сербия эвакуировала сотрудников посольства из Киева в Белград

МИД Сербии эвакуировал сотрудников посольства из Киева в Белград

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкВид на Белград
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Вид на Белград
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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Сотрудники посольства Сербии эвакуированы с Украины в Белград в свете событий в стране, сообщил сербский МИД.
"Посольство Сербии на Украине ради защиты безопасности наших сотрудников сегодня было временно закрыто, а сотрудники дипломатическо-консульского представительства до появления условий для возвращения продолжать работу из Белграда", - сообщило министерство иностранных дел.
"С Украины выехало трое дипломатов и еще один сотрудник посольства, они безопасно эвакуировались", - говорится в сообщении сербского ведомства.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 22:09
Вучич рассказал об огромном давлении на Сербию из-за санкций против России
 
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