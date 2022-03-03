https://ria.ru/20220303/serbiya-1776299240.html

Сербия эвакуировала сотрудников посольства из Киева в Белград

Сербия эвакуировала сотрудников посольства из Киева в Белград - РИА Новости, 03.03.2022

Сербия эвакуировала сотрудников посольства из Киева в Белград

Сотрудники посольства Сербии эвакуированы с Украины в Белград в свете событий в стране, сообщил сербский МИД. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:29

2022-03-03T16:29

2022-03-03T17:06

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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Сотрудники посольства Сербии эвакуированы с Украины в Белград в свете событий в стране, сообщил сербский МИД."Посольство Сербии на Украине ради защиты безопасности наших сотрудников сегодня было временно закрыто, а сотрудники дипломатическо-консульского представительства до появления условий для возвращения продолжать работу из Белграда", - сообщило министерство иностранных дел."С Украины выехало трое дипломатов и еще один сотрудник посольства, они безопасно эвакуировались", - говорится в сообщении сербского ведомства.

https://ria.ru/20220302/vuchich-1776143330.html

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сербия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр