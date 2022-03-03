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Сбербанк после повышения ставок получил приток средств в триллион рублей
Сбербанк после повышения ставок получил приток средств в триллион рублей - РИА Новости, 03.03.2022
Сбербанк после повышения ставок получил приток средств в триллион рублей
Сбербанк за два дня повышенных ставок по вкладам получил приток средств клиентов в валюте и рублях на сумму более 1 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:24
2022-03-03T09:24
экономика
россия
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сбербанк за два дня повышенных ставок по вкладам получил приток средств клиентов в валюте и рублях на сумму более 1 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.Банк России в понедельник экстренно повысил ключевую ставку - до 20% годовых. После этого российские банки начали поднимать ставки по вкладам. Так, Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладу в рублях до 21% на срок от одного до трёх месяцев, в валюте - 6% при вложении суммы от 1000 долларов."За два дня клиенты разместили средства во вкладах "Сбера" в валюте и рублях на общую сумму более 1 триллион рублей. Рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов", - сообщили в банке.Отмечается, что статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме.
https://ria.ru/20220302/bank-1775969249.html
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экономика, россия, сбербанк россии, сбер
09:24 03.03.2022
 
Сбербанк после повышения ставок получил приток средств в триллион рублей

Сбербанк после повышения ставок за два дня получил приток средств в триллион рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Банкомат
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сбербанк за два дня повышенных ставок по вкладам получил приток средств клиентов в валюте и рублях на сумму более 1 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Банк России в понедельник экстренно повысил ключевую ставку - до 20% годовых. После этого российские банки начали поднимать ставки по вкладам. Так, Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладу в рублях до 21% на срок от одного до трёх месяцев, в валюте - 6% при вложении суммы от 1000 долларов.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Сбербанк решил уйти с европейского рынка
"За два дня клиенты разместили средства во вкладах "Сбера" в валюте и рублях на общую сумму более 1 триллион рублей. Рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов", - сообщили в банке.
Отмечается, что статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме.
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