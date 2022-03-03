https://ria.ru/20220303/sberbank-1776178448.html
Сбербанк после повышения ставок получил приток средств в триллион рублей
Сбербанк после повышения ставок получил приток средств в триллион рублей - РИА Новости, 03.03.2022
Сбербанк после повышения ставок получил приток средств в триллион рублей
Сбербанк за два дня повышенных ставок по вкладам получил приток средств клиентов в валюте и рублях на сумму более 1 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:24
2022-03-03T09:24
2022-03-03T09:24
экономика
россия
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сбербанк за два дня повышенных ставок по вкладам получил приток средств клиентов в валюте и рублях на сумму более 1 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.Банк России в понедельник экстренно повысил ключевую ставку - до 20% годовых. После этого российские банки начали поднимать ставки по вкладам. Так, Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладу в рублях до 21% на срок от одного до трёх месяцев, в валюте - 6% при вложении суммы от 1000 долларов."За два дня клиенты разместили средства во вкладах "Сбера" в валюте и рублях на общую сумму более 1 триллион рублей. Рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов", - сообщили в банке.Отмечается, что статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме.
https://ria.ru/20220302/bank-1775969249.html
https://ria.ru/20220228/sberbank-1775524891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сбербанк россии, сбер
Сбербанк после повышения ставок получил приток средств в триллион рублей
Сбербанк после повышения ставок за два дня получил приток средств в триллион рублей