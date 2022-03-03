https://ria.ru/20220303/sap-1776200184.html
SAP остановил работу в России
SAP остановил работу в России - РИА Новости, 04.03.2022
SAP остановил работу в России
Немецкий производитель программного обеспечения для организаций SAP останавливает свою деятельность на территории России, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-03T11:08
2022-03-03T11:08
2022-03-04T18:49
экономика
владимир путин
сша
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sap
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Немецкий производитель программного обеспечения для организаций SAP останавливает свою деятельность на территории России, говорится в пресс-релизе компании."Мы останавливаем бизнес в России в связи с санкциями и, кроме того, приостанавливаем все продажи услуг и продуктов SAP в России", - говорится в сообщении.SAP SE — немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Кроме того, в США вводятся санкции против Центрального банка и Фонда национального благосостояния России, которые лишают их доступа к активам в США или номинированным в американских долларах.
https://ria.ru/20220303/alcoa-1776196959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, сша, россия, украина, промсвязьбанк, совкомбанк, sap
11:08 03.03.2022 (обновлено: 18:49 04.03.2022)
SAP остановил работу в России
Немецкий производитель ПО для организаций SAP остановил свою деятельность в России