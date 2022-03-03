https://ria.ru/20220303/sap-1776200184.html

SAP остановил работу в России

SAP остановил работу в России - РИА Новости, 04.03.2022

SAP остановил работу в России

Немецкий производитель программного обеспечения для организаций SAP останавливает свою деятельность на территории России, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-03T11:08

2022-03-03T11:08

2022-03-04T18:49

экономика

владимир путин

сша

россия

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промсвязьбанк

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sap

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Немецкий производитель программного обеспечения для организаций SAP останавливает свою деятельность на территории России, говорится в пресс-релизе компании."Мы останавливаем бизнес в России в связи с санкциями и, кроме того, приостанавливаем все продажи услуг и продуктов SAP в России", - говорится в сообщении.SAP SE — немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Кроме того, в США вводятся санкции против Центрального банка и Фонда национального благосостояния России, которые лишают их доступа к активам в США или номинированным в американских долларах.

https://ria.ru/20220303/alcoa-1776196959.html

https://ria.ru/20220301/rzhd-1775869953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, сша, россия, украина, промсвязьбанк, совкомбанк, sap