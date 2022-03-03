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США наложили санкции на три предприятия "Роскосмоса"
США наложили санкции на три предприятия "Роскосмоса" - РИА Новости, 03.03.2022
США наложили санкции на три предприятия "Роскосмоса"
США дополнили санкционный список ещё тремя предприятиями Роскосмоса, которые производят твердотопливные и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, а РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:49
2022-03-03T23:49
сша
санкции в отношении россии
россия
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США дополнили санкционный список ещё тремя предприятиями Роскосмоса, которые производят твердотопливные и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, а также топливо к ним, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале."США дополнительно внесли в санкционный список еще три наши предприятия: АО "Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады", акционерное общество "Салаватский химический завод", государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" - написал он.Как уточнил глава госкорпорации, одно из предприятий производит твердотопливные, а другое - жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты. Третье же предприятие производит ракетное топливо для их двигателей."Теперь их продукция не сможет получить визы для посещения США. Странно, ведь они по определению пользуются безвизовым режимом и всегда готовы посетить страну-агрессора", - сыронизировал он.
https://ria.ru/20220303/rogozin-1776382358.html
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сша, санкции в отношении россии, россия, дмитрий рогозин, роскосмос
23:49 03.03.2022
 
США наложили санкции на три предприятия "Роскосмоса"

США наложили санкции на предприятия "Роскосмоса", производящие межконтинентальные ракеты

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США дополнили санкционный список ещё тремя предприятиями Роскосмоса, которые производят твердотопливные и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, а также топливо к ним, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
"США дополнительно внесли в санкционный список еще три наши предприятия: АО "Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады", акционерное общество "Салаватский химический завод", государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" - написал он.
Как уточнил глава госкорпорации, одно из предприятий производит твердотопливные, а другое - жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты. Третье же предприятие производит ракетное топливо для их двигателей.
"Теперь их продукция не сможет получить визы для посещения США. Странно, ведь они по определению пользуются безвизовым режимом и всегда готовы посетить страну-агрессора", - сыронизировал он.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 22:52
Рогозин пообещал решить проблему с микроэлектроникой в космической отрасли
 
СШАСанкции в отношении РоссииРоссияДмитрий РогозинРоскосмос
 
 
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