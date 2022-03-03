https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776387720.html

США наложили санкции на три предприятия "Роскосмоса"

США наложили санкции на три предприятия "Роскосмоса" - РИА Новости, 03.03.2022

США наложили санкции на три предприятия "Роскосмоса"

США дополнили санкционный список ещё тремя предприятиями Роскосмоса, которые производят твердотопливные и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, а РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T23:49

2022-03-03T23:49

2022-03-03T23:49

сша

санкции в отношении россии

россия

дмитрий рогозин

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1920x0_80_0_0_c8fe75429c76ee94f06e4d973521cdde.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США дополнили санкционный список ещё тремя предприятиями Роскосмоса, которые производят твердотопливные и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, а также топливо к ним, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале."США дополнительно внесли в санкционный список еще три наши предприятия: АО "Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады", акционерное общество "Салаватский химический завод", государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" - написал он.Как уточнил глава госкорпорации, одно из предприятий производит твердотопливные, а другое - жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты. Третье же предприятие производит ракетное топливо для их двигателей."Теперь их продукция не сможет получить визы для посещения США. Странно, ведь они по определению пользуются безвизовым режимом и всегда готовы посетить страну-агрессора", - сыронизировал он.

https://ria.ru/20220303/rogozin-1776382358.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, санкции в отношении россии, россия, дмитрий рогозин, роскосмос