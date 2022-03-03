https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776387720.html
США наложили санкции на три предприятия "Роскосмоса"
США наложили санкции на три предприятия "Роскосмоса" - РИА Новости, 03.03.2022
США наложили санкции на три предприятия "Роскосмоса"
США дополнили санкционный список ещё тремя предприятиями Роскосмоса, которые производят твердотопливные и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, а РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:49
2022-03-03T23:49
2022-03-03T23:49
сша
санкции в отношении россии
россия
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США дополнили санкционный список ещё тремя предприятиями Роскосмоса, которые производят твердотопливные и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, а также топливо к ним, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале."США дополнительно внесли в санкционный список еще три наши предприятия: АО "Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады", акционерное общество "Салаватский химический завод", государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" - написал он.Как уточнил глава госкорпорации, одно из предприятий производит твердотопливные, а другое - жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты. Третье же предприятие производит ракетное топливо для их двигателей."Теперь их продукция не сможет получить визы для посещения США. Странно, ведь они по определению пользуются безвизовым режимом и всегда готовы посетить страну-агрессора", - сыронизировал он.
https://ria.ru/20220303/rogozin-1776382358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, санкции в отношении россии, россия, дмитрий рогозин, роскосмос
США наложили санкции на три предприятия "Роскосмоса"
США наложили санкции на предприятия "Роскосмоса", производящие межконтинентальные ракеты