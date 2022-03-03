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https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776386646.html
США ввели санкции против авиаремонтных и конструкторских бюро России
США ввели санкции против авиаремонтных и конструкторских бюро России - РИА Новости, 03.03.2022
США ввели санкции против авиаремонтных и конструкторских бюро России
США ввели санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро из России, сообщает Минфин страны. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:33
2022-03-03T23:33
россия
сша
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США ввели санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро из России, сообщает Минфин страны.Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в список Офиса по контролю за иностранными активами попали компания "Авиастар", Бюро специального машиностроения, Иркутский авиазавод, "Ижевские беспилотные системы", АО "Авангард", ФНПЦ "Титан-Баррикады", Салаватский химический завод, НИИ Автоматики и гидравлики, Новосибирский авиаремонтный завод, авиазавод Комсомольска-на-Амуре, Курганмашзавод, Государственный ракетный центр имени Макеева, нижегородский авиазавод "Сокол", ОДК "Сатурн", Уфимское моторостроительное объединение, "Радиоавтоматика", Всероссийский институт авиационных материалов и другие.Кроме того, в списке санкций указаны "Лахта парк" и "Лахта премиум".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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россия, сша, в мире, санкции в отношении россии
23:33 03.03.2022
 
США ввели санкции против авиаремонтных и конструкторских бюро России

Минфин США ввел санкции против авиаремонтных и конструкторских бюро России

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США ввели санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро из России, сообщает Минфин страны.
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в список Офиса по контролю за иностранными активами попали компания "Авиастар", Бюро специального машиностроения, Иркутский авиазавод, "Ижевские беспилотные системы", АО "Авангард", ФНПЦ "Титан-Баррикады", Салаватский химический завод, НИИ Автоматики и гидравлики, Новосибирский авиаремонтный завод, авиазавод Комсомольска-на-Амуре, Курганмашзавод, Государственный ракетный центр имени Макеева, нижегородский авиазавод "Сокол", ОДК "Сатурн", Уфимское моторостроительное объединение, "Радиоавтоматика", Всероссийский институт авиационных материалов и другие.
Кроме того, в списке санкций указаны "Лахта парк" и "Лахта премиум".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:05
СМИ: США могут ввести санкции против Индии за импорт вооружений из России
 
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